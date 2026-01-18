Antxon Muneta, técnico del Mirandés, extrañado con la polémica ante el Andorra

El técnico que suplió en su momento y de manera interina a Fran Justo y ahora lo ha hecho hasta final de temporada por Jesús Galván, no quiso entrar demasiado en la acción polémica en la que Bauza cayó dentro del área y no se señaló penalti

Había avisado Antxon Muneta en la previa de la importancia de sacar los tres puntos este domingo ante el Andorra de Carles Manso. El Mirandés necesita ganar con urgencia ya que no lo hace desde el pasado mes de noviembre cuando venció por la mínima a la Real Sociedad B.

El Mirandés, con la derrota de este domingo, ya suma seis jornadas consecutivas sin ganar en las que solo ha podido llevarse dos puntos al zurrón. Con esos números, el Mirandés es colista de LaLiga Hypermotion con 17 puntos y este domingo, su entrenador Antxon Muneta no terminó nada contento con la actuación arbitral.

Antxon Muneta se reserva su pensamiento ante la polémica entre Mirandés y Andorra

El Andorra dominó el encuentro y se colocó con un cómodo 0-2 en el marcador. El gol de Javier Hernández le dio alas al Mirandés y a falta de poco más de cinco minutos, Bauza cayó dentro del área. El VAR pidió al colegiado del encuentro que acudiese a verlo pero en la revisión, terminó señalando falta en la acción previa. Esto dejó un tanto descolocado al Mirandés y a su propio técnico tal y como confesó en rueda de prensa.

Antxon Muneta no quiso entrar a valorar la decisión del árbitro de en un primer momento no pitar nada, ir al VAR y luego terminar señalando lo contrario: "Esa misma extrañeza que tenéis es la que tengo yo. El árbitro no pitó nada en directo, lo llaman para ver algo y acaba pitando algo en contra. No podemos controlarlo. Esa explicación nos la ha dado el línea en directo y no puedo entrar en eso. Eso se nos escapa totalmente de las manos y no gano nada haciendo una denuncia pública. Es lo que hay y han pasado más cosas aparte de eso".

Un flojo Mirandés hasta el gol

El Mirandés apenas dio muestras de peligro hasta el gol del minuto 75 y Antxon Muneta no escondió este hecho al tiempo que apostó porque cada jugador de más: "Yo creo totalmente, creo que vamos a sacar los puntos necesarios yendo ahora mismo a por el Sporting. Hoy evidentemente no se ha hecho un buen partido. Hemos planteado un encuentro de ir a por ellos a presionar alto todo lo que podíamos y la realidad es que nos han superado en los duelos individuales. Ahí ha habido un gran problema. Nos hemos plantado bien en campo contrario, pero nos superaba y eso hay que mirarlo. Cada jugador tiene que apretar. Esto ya lo hemos hablado. Podemos mover las fichas como queramos que luego en el campo hay que mostrarlo. En la segunda parte apenas les hemos dejado salir. Ha sido más efectiva la presión. Hemos tenido algunas llegadas y tiros que ha parado el portero del Andorra, pero no nos ha dado. Yo sigo creyendo que lo vamos a hacer. A partir de mañana a pensar en el Sporting. No quiero pesimismos. Los jugadores y el cuerpo técnico vamos a tener que apretar y ofrecerle a la gente el poderse agarrar a creer ellos también que lo vamos a conseguir".

La vuelta de Carlos Fernández ya es un 'fichaje'

El técnico del Mirandés no apretó demasiado en el aspecto de los posibles fichajes que necesite el equipo y prefirió valorar la vuelta de Carlos Fernández como un nuevo refuerzo tras recuperarse de su lesión: "En esa parcela de arriba recuperamos a Carlos Fernández. Ya es una ‘incorporación’ de impacto. No es que sean urgentes. Lo que pueda conseguir Alfredo (Merino), bienvenido será y si no con la recuperación de los sancionados, volvemos a tener jugadores para preparar bien el ataque. Hoy con la figura de Carlos hubiéramos tenido una alternativa más que no tuvimos, pero la semana que viene la tenemos. Pero será el mismo discurso. Tenemos nuestras cartas. Si viene algo bien y si no viene, con ellas a tope"

Por último, Antxon Muneta quiso mandar un mensaje a la afición del Mirandés en Anduva. El técnico apostó por tirar del público y valoró cuando estuvo este domingo ante el Andorra: "También os dije que nosotros tenemos que tirar de la gente para engancharles. Hoy en la primera parte nos han estado saliendo de las presiones. Íbamos al duelo y se nos iban, un regate o en un recorte nos superaban y superaban a toda la línea. Cuando eso pasa muchas veces y no consigues el objetivo que era robar en campo contrario y cerca del área, entiendo que a la gente le baje el suflé y ahí tenemos que intentar apretar. La gente lo ha hecho cuando hemos metido balones al área y apretado en campo contrario, pero somos nosotros los que tenemos que tirar de ellos".