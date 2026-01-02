Carles Manso ya decide en el Andorra

El técnico, que en un principio llegó como interino, ya habla abiertamente de los posibles refuerzos de cara al mercado de fichajes de invierno

La historia de Carles Manso en el Andorra va camino de convertirse en el guion perfecto. Carles Manso formaba parte del cuerpo técnico de Ibai Gómez y tras la destitución del que fuese el técnico elegido para el regreso a Segunda, asumió los galones de entrenador. Eso sí, Carles Manso siempre ha mostrado ser humilde a la hora de hablar de que el trabajo es de un grupo de personas que le respalda y no solo de él. Desde ESTADIO Deportivo pudimos conocer que el Andorra y el propio Carles Manso se reunirían estas navidades para decidir el futuro del técnico en el banquillo de Encamp.

De momento Carles Manso seguirá al frente del equipo y se sentará en el banquillo este próximo domingo para medirse a otro de los ascendidos desde Primera RFEF, el Ceuta de José Juan Romero. Este viernes, en la previa del duelo ante los caballas, Carles Manso fue cuestionado por los movimientos que puede tener el cuadro del Principado en el mercado de fichajes de invierno que empezó este mismo viernes 2 de enero. El técnico del Andorra ya se nota que está empezando a cogerle gusto al cargo y habla desde la posición que le da el tener fuerza para tomar ciertas decisiones en cuanto a los traspasos.

Los fichajes del Andorra que valora Carles Manso

Carles Manso dejó claro que aún están valorando qué posiciones reforzar en el mercado de fichajes de invierno aunque sin dejar atrás que están contentos con la actual plantilla: "Lo estamos valorando, a ver qué posiciones queremos reforzar. A día de hoy estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, así nos lo dicen los resultados y los entrenamientos del día a día. Es un mercado complejo. No siempre se puede fichar a quien quieres y debemos ser muy quirúrgicos. Estamos abiertos a reforzarnos para ser mejores. A ver qué podemos fichar".

Precisamente sobre esa plantilla, Carles Manso dejó claro que a pesar de las vacaciones de Navidad, los jugadores han llegado en perfecto estado gracias al plan que se les mandó para los días de parón: "Los jugadores han vuelto perfectamente porque les enviamos un trabajo complementario para los días de parón. Aunque sabíamos que por una semana de vacaciones no había que sufrir. La semana ha sido muy buena y no se han notado, para nada, las vacaciones".

El Andorra quiere más en LaLiga Hypermotion

Insistió Carles Manso en un mensaje que ya transmitimos desde ESTADIO Deportivo hace algunos días y que no es otro que el Andorra quiere más: "Los jugadores tenían claro el camino a seguir. Las dos últimas victorias nos pusieron contentos y reafirmó el trabajo hecho. Hay que seguir así para encontrar nuestra mejor versión e ir para adelante".

Para sumar su tercera victoria consecutiva después de las dos con las que cerró el 2025, el Andorra deberá superar al Ceuta de José Juan Romero. Sobre el conjunto ceutí, Carles Manso hizo un perfecto análisis de sus virtudes: "Sabemos su capacidad y las cosas que viene haciendo muy bien. Tiene un magnífico entrenador y es un grandísimo rival. Es la revelación de la categoría. A nivel defensivo trata muy bien la pelota y quiere ser dominador. Acostumbra a salir muy fuerte y debemos controlarle. Tenemos una idea muy clara de hacer las cosas y nos está ayudando a sacar los resultados adelante. Trataremos de que se adapten a nuestro estilo de juego".