El Andorra decidirá el futuro de Carles Manso en los próximos días

Desde ESTADIO Deportivo hemos podido conocer que en los próximos días se reunirán con el actual técnico del cuadro tricolor. Todo apunta a que será el inquilino del banquillo elegido por Gerard Piqué hasta final de temporada

El sorteo de la lotería de Navidad se está celebrando este lunes 22 de diciembre. Muchas personas dicen que la Navidad empieza con este sorteo, no tanto por el premio en metálico y sí por la ilusión que supone al ser el que más se juega en todo el año, supone ya toda una tradición en nuestro país. Pero el gordo puede que le tocase a Carles Manso cuando el Andorra le designó como el técnico del conjunto tricolor el pasado 28 de noviembre. El equipo del que es dueño Gerard Piqué despidió a Ibai Gómez tras una racha negativa que llevó a los de Encamp a meterse en puestos de descenso a Primera RFEF.

En ese momento, el Andorra decidió tomar una decisión arriesgada con la elección de Carles Manso, que hasta ese momento actuaba como asistente en el cuadro del Principado y que asumía el cargo de entrenador. Si bien es cierto, Carles Manso no estaba y no está solo en el banquillo ya que le acompaña Aitor Yeto como preparador físico. Carles Manso llegó al Andorra en abril de 2024 tras pasar por Badalona Fitur y Manresa.

El Andorra se reunirá con Carles Manso para decidir su futuro

Carles Manso ha sacado al Andorra del descenso gracias a los siete puntos que ha sumado de los últimos 12 en juego. Además, el Andorra ha sumado dos triunfos consecutivos ante dos teóricos equipos que deberían pelear por el ascenso a Primera como son Real Valladolid y Deportivo de La Coruña.

En este punto, desde ESTADIO Deportivo hemos podido conocer por fuentes directas del club tricolor, que el Andorra se reunirá en los próximos días con Carles Manso para decidir el futuro del técnico que recordemos, solo tiene 33 años.

Desde el Andorra también le han transmitido a ESTADIO Deportivo la ilusión que existe en el cuadro tricolor tras las dos últimas victorias y no están dispuestos ni a conformarse con esta última racha positiva. El Andorra cerrará la primera vuelta ante el Ceuta, al que se medirá el próximo 4 de enero en el Alfonso Murube y ante la Cultural Leonesa, al que se enfrentará el 10 de enero. El calendario ha querido que los de Carles Manso culminen la primera vuelta ante dos rivales que como los tricolor, también son dos recién ascendidos desde Primera RFEF.

En el caso de que el Andorra decida no contar con Carles Manso como entrenador de aquí al final de temporada, sería una decisión un tanto controvertida ya que el técnico ya ha demostrado que tiene capacidad para lograr la permanencia en Segunda. La apuesta de Gerard Piqué por otro nombre con mayor experiencia podría no dar los resultados esperados y ahí la afición de Encamp pediría las explicaciones pertinentes.