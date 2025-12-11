Carles Manso lanza un mensaje al Andorra

El técnico que llegó como interino, continúa como técnico tras el despido de Ibai Gómez y se muestra dispuesto a hacer lo que le pidan en el conjunto de Gerard Piqué

El Andorra sigue viviendo una situación que empieza a convertirse en normal. El conjunto que preside y del que es máximo accionista Gerard Piqué, decidió despedir a Ibai Gómez el pasado 23 de noviembre. En su lugar llegó desde el cuerpo técnico andorrano Carles Manso. El actual entrenador ha sumado un empate y dos derrotas, una de ellas en Copa del Rey.

Carles Manso sigue disfrutando de la oportunidad del Andorra

Carles Manso está disfrutando de una oportunidad única en el Andorra y así lo ha declarado este jueves en la previa del choque ante el Real Valladolid de este próximo sábado: "Estoy muy contento. Nunca había sido la cara visible en el fútbol profesional porque siempre había estado en un segundo plano y es donde más cómodo me siento, pero para mí es un honor representar al Fútbol Club Andorra".

Carles Manso se mostró a disposición del Andorra: "Estoy a disposición de lo que me pidan, con buena fe. Queremos salir adelante y siempre que el club lo considere aquí estaré". Además, mostrando su humildad, elogió el trabajo del cuerpo técnico que le está acompañando en esta etapa al frente del equipo para calificarlos de "excelente".

Carles Manso elogia a sus jugadores

Carles Manso también aprovechó para elogiar la dinámica de los jugadores del Andorra: "La dinámica de los entrenamientos está siendo espectacular. Todo está siendo mejor de lo previsto y estamos muy contentos con los jugadores. Desde el primer día les preguntamos cómo están y todas las respuestas, siempre, han sido positivas". De forma más concreta, elogió a los capitanes: "Su comportamiento es ejemplar. Desde el día uno se preocuparon por la situación y nos han apoyado y han ayudado a mantener el vestuario unido". Manso también comentó cómo están trabajando cada semana con entrenamiento para hacer goles: "Volvemos a ver goles en los entrenamientos y volvemos a defender bien el área. Nos deja tranquilos y nos da ánimos para ir a Valladolid con garantías".

Por último, comentó Carles Manso la incomodidad que provoca su próximo rival, el Real Valladolid, contra el que el Andorra tendrá que ser inteligente: "es un equipo muy incómodo, compacto, muy agresivo. Es uno de los equipos que más centra de la categoría, con jugadores que son referencia y muy dominantes dentro del área. Espero un partido trabado ya que es el que más faltas lleva de la categoría y exigente. Iremos con toda la intención posible y a dar un paso adelante. Tendremos que ser inteligentes".