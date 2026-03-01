Carles Manso no esconde la 'tranquilidad' del Andorra para visitar al Córdoba gracias al Real Zaragoza

Los del Principado visitarán este próximo lunes el Nuevo Arcángel con la 'paz' que da el triunfo ante los de Sellés del pasado fin de semana que evitará que pase lo que pase caigan a puestos de descenso en LaLiga Hypermotion

El Andorra y el Córdoba serán los encargados de cerrar la jornada 28 de LaLiga Hypermotion este próximo lunes. Los de Carles Manso llegan a este duelo con cierta tranquilidad a nivel clasificatorio ya que su triunfo de la pasada jornada ante el Real Zaragoza y la derrota del Huesca este pasado sábado ante el Real Valladolid les permitirá terminar la l28 fuera del descenso. Por lo tanto, el Andorra podrá saltar al Nuevo Arcángel con menos tensión de la que tiene el poder caer a puestos de descenso y en definitiva esto podría permitir que los de Carles Manso realicen un juego más suelto.

Carles Manso y la relativa calma del Andorra gracias al triunfo ante el Real Zaragoza

Carles Manso confesó que la semana de trabajo había sido más tranquila en el Andorra tras vencer al Real Zaragoza: "La semana ha sido mucho más tranquila que otras. Al final, la victoria que conseguimos ante el Zaragoza nos ha dado tranquilidad y serenidad para afrontar esta semana larga y que no se haga pesada. Hemos intentado preparar el partido de Córdoba lo mejor posible para ver sus fortalezas, que son muchas, y ver cómo las podemos contrarrestar para intentar ganar los tres puntos".

En relación al trabajo de la semana, el técnico del Andorra apostó por darle minutos a algunos jugadores que están realizando un gran trabajo en el día a día: "La semana está siendo muy buena, igual que ha sido larga, ha sido muy buena y creemos que a ciertos jugadores se les ha de dar continuidad. Ya el día a día era muy bueno y al final necesitamos, o ellos necesitan también, este premio y esta coherencia de seguirles viendo dentro del terreno de juego de inicio. Evidentemente estamos valorando seguir haciendo cambios en algunas posiciones porque todos los jugadores están entrenando muy bien. Hay algunos que siguen tirando la puerta abajo para jugar y tal vez tienen pocos minutos".

El peligro del Córdoba acecha al Andorra

Carles Manso demostró conocer bien al Córdoba y apostó por minimizar las virtudes del cuadro de Iván Ania: "Es importante que nosotros seamos conscientes de todo lo que nos ha penalizado durante las semanas anteriores, intentar no darles un caramelo para intentar que nos hagan daño. Tienen gente muy rápida, muy vertical. Hacen muchos goles. Intentaremos minimizar todas sus cosas buenas que tienen ellos, que son muchas, a través de nuestro control, de nuestra paciencia, de juntar pases y a partir de aquí hacernos el control del partido que es lo que nosotros necesitamos".

El juego del Córdoba, propicio para el Andora

Comentó Carles Manso que el juego ofensivo del Córdoba puede favorecer que el encuentro ante el Andorra sea más de tú a tú: "Es un equipo que toma riesgos, que es muy valiente y juega muy bien. Lo que nos puede ir bien, creemos, es que no solo sea un equipo que se ponga en bloque bajo y que no especule con el resultado y con el juego. Es un equipo muy valiente, muy vertical y este hecho nos puede generar un partido para jugarlo a tú a tú. Lo podemos llevar a un momento de partido, o a un ritmo que nos pueda favorecer para intentar que ellos no se sientan cómodos y quitarles la pelota".

Además Manso confesó que espera un encuentro complicado en un estadio como el Arcángel que es uno de los clásicos del fútbol en España: "Nos planteamos un partido, evidentemente muy complicado, en un campo que es increíble, es un clásico del fútbol español. Hemos encontrado alguna debilidad que intentaremos potenciar durante el partido".