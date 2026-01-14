La Inteligencia Artificial Grok pronostica el ascenso a Primera en LaLiga Hypermotion, el play off y el descenso: Racing de Santander, Las Palmas, Deportivo de La Coruña y Cádiz

La Inteligencia Artificial de Elon Musk, es decir, Grok, ha dado un veredicto basándose en datos de cómo terminará la clasificación de Segunda con ascenso, play off y el temido descenso a Primera RFEF

La Inteligencia Artificial parece que ha llegado a nuestras vidas para quedarse definitivamente. Varias son las empresas que han desarrollado su propia inteligencia artificial y como no, a este tren también se quiso subir en su momento Elon Musk, uno de los millonarios más importantes del mundo y actual dueño de X (antes Twitter) y Tesla.

La Inteligencia Artificial de X (antes Twitter) que lanzó Elon Musk es Grok y además de diversas utilidades, también se atreve con pronósticos en el fútbol. Así, desde el portal Solofichajes123, le pidieron un pronóstico de cómo terminará LaLiga Hypermotion tras las 42 jornadas estipuladas en el calendario y también se atrevió a vaticinar los resultados de los play off de ascenso a Primera.

La Inteligencia Artificial de Elon Musk, Grok, pronostica el resultado final de LaLiga Hypermotion

La Inteligencia Artificial ha dado un pronóstico de cómo terminará LaLiga Hypermotion tras las 42 jornadas de liga regular. En primer lugar, el campeón sería el Racing de Santander de José Alberto con 78 puntos, que curiosamente ahora está viviendo uno de los peores momentos del curso con cuatro encuentros consecutivos en los que no ha conseguido ganar.

Uno de los beneficiados de esta mala racha del Racing de Santander es Las Palmas de Luis García, que ha conseguido igualar los actuales 38 puntos de los cántabros. Las Palmas sería el otro equipo que subiría a Primera de manera directa sumando 72 puntos al final de la liga regular.

El play off de ascenso a Primera según la Inteligencia Artificial Grok de Elon Musk

En el play off de ascenso a Primera pronosticado por la Inteligencia Artificial Grok de Elon Musk estarían Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Cádiz y Almería. Se medirían Almería y Deportivo de La Coruña en una semifinal y Cádiz y Sporting de Gijón en la otra.

Pasarían a la final del play off de ascenso a Primera Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña, siendo los gallegos los que terminarían regresando a la élite del fútbol español. Si se cumple este pronóstico, supondría un nuevo palo para el Almería y otro para el Sporting de Gijón en su idea de regresar a Primera.

Los resultados del play off de ascenso a Primera según la Inteligencia Artificial Grok de Elon Musk

Semifinales:

UD Almería 1-1 Deportivo

Deportivo 2-1 UD Almería

Cádiz 0-0 Sporting de Gijón

Sporting 2-1 Cádiz

Final:

Sporting de Gijón 1-1 Deportivo

Deportivo 2-0 Sporting de Gijón

El descenso en LaLiga Hypermotion según la Inteligencia Artificial de Elon Musk

Este pronóstico no le gustará a cuatro equipos concretamente, estos que la Inteligencia Artificial Grok de Elon Musk ha colocado en los puestos de descenso a Primera RFEF tras 42 jornadas. Serían la Cultural Leonesa, que ahora mismo es decimoquinta con 25 puntos y que terminaría con 46, los mismos que el Real Zaragoza que se salvaría.

El Mirandés, que recientemente despidió a Jesús Galván tras llegar este procedente del Sevilla Atlético en sustitución de Fran Justo, terminaría con 44, el Albacete, que también está ahora fuera de los puestos de descenso y el farolillo rojo sería para el Granada con 40.

Esto es una mera predicción que se basa en resultados anteriores y en estadísticas pero que para nada tiene que ser la que al final de la temporada se de en LaLiga Hypermotion.