El Málaga se podría enfrentar a una grave sanción tras los incidentes de La Rosaleda ante el Real Valladolid

El colegiado del encuentro, Alejandro Morilla, reflejó en su acta posterior al choque de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion el lanzamiento de hasta tres botellas e impactando una en el propio trencilla

El Málaga de Funes desaprovechó una oportunidad de oro este pasado sábado cuando recibió al Real Valladolid en La Rosaleda. Los malacitanos tenían la posibilidad en su mano de ascender a la segunda plaza de la clasificación tras la inesperada derrota del Castellón ante la Real Sociedad B. El Málaga se puso 2-1 pero la expulsión de Víctor García en el 56 le terminó costando muy cara cuando el marcador lucía un 3-1. Chupe marcó su tercer gol de la noche pero en propia puerta y Latasa puso el definitivo 3-3 en el añadido.

El Málaga empataba ante el Real Valladolid y terminará la jornada 29 en la sexta posición con 48 puntos. Pero el empate del Málaga ante el Real Valladolid no fue lo peor que se vivió este pasado sábado en La Rosaleda. En el acta de Alejandro Morilla, además de la expulsión de Víctor Muñoz por "uso excesivo de fuerza", el colegiado reflejó el lanzamiento de hasta tres botellas desde la grada de La Rosaleda.

La Rosaleda, en el punto de mira tras el lanzamiento de tres botellas

El lanzamiento de dos de las tres botellas se produjo en primer lugar en el minuto 95 y tras el aviso del coordinador de las Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado tal y como refleja el acta: "Se lanzaron desde la grada dos botellas de agua de 500ml sin tapón y parcialmente llenas no llegando a impactar sobre ningún jugador ni miembros del equipo arbitral. Dichas botellas fueron lanzadas desde un sector del público ubicado en la zona tras la portería ubicada a la derecha de la salida del túnel de vestuarios, donde se ubicaban aficionados del Málaga CF identificados por las camisetas que portaban".

Pero este no fue el único incidente que reflejó el acta del colegiado Alejandro Morilla y el último, más grave aún, implicó directamente al trencilla al ver como otra botella impactaba sobre su cuerpo: "Una vez finalizado el encuentro, aún sobre el terreno de juego, y cuando nos dirigíamos a los vestuarios, se lanzó desde la grada una botella de agua de 500ml sin tapón y parcialmente llena, llegando a impactar en mi hombro. Dicha botella fue lanzada desde un sector del público ubicado en la zona superior a la entrada del túnel de vestuarios, donde se ubicaban aficionados del Málaga CF a los que pudimos identificar por las camisetas que portaban. Tras poner este hecho en conocimiento de las F.C.S.E. me comunican que han visualizado a la persona por las cámaras de seguridad pero no han podido identificarlo". El Málaga podría enfrentarse a una grave sanción que podría implicar un cierre total o parcial de La Rosaleda por estos incidentes que se produjeron en el transcurso y a la finalización del encuentro ante el Real Valladolid.

En La Rosaleda son reincidentes y el Málaga se la juega

No es la primera vez que La Rosaleda registra este tipo de incidentes. Fue en la jornada 17 ante el Real Zaragoza cuando German Cid Camacho, colegiado de la contienda, reflejó en el acta el lanzamiento de dos botellas de agua: "En el minuto 98 se detectó el lanzamiento al terreno de juego de dos botellas de agua de 33cl con tapón y medio llenas, desde detrás de la portería derecha donde se ubicaban seguidores locales identificados por los colores y banderas del equipo, sin impactar en ningún jugador. Por lo que se activó el protocolo de lanzamiento de objetos advirtiéndose por megafonía que se cesara esta conducta. Por ello el juego estuvo detenido durante dos minutos y se reanudó sin más incidencias".