El Málaga renueva a Dani Lorenzo hasta 2028 con opción a un año más

Dani Lorenzo amplía su contrato con el Málaga CF hasta 2028 y refuerza la apuesta del club por la cantera

El Málaga ha confirmado oficialmente la renovación de Dani Lorenzo hasta 2028, con una cláusula que podría ampliar el vínculo hasta 2029 en caso de ascenso. La entidad de Martiricos refuerza así su apuesta por el talento de la casa y asegura la continuidad de uno de los futbolistas llamados a liderar el proyecto en los próximos años.

La operación lleva el sello del director deportivo, Loren Juarros, quien mantiene firme su hoja de ruta basada en consolidar una plantilla con fuerte identidad blanquiazul. El club cuenta actualmente con 14 jugadores formados en su cantera, una cifra solo superada en la categoría por la Real Sociedad B.

Un contrato acorde a su crecimiento

El nuevo acuerdo no solo amplía la duración del contrato del centrocampista marbellí, sino que también mejora sus condiciones salariales y eleva su cláusula de rescisión. La intención es clara: proteger a un futbolista que ha ganado peso específico en el vestuario y sobre el césped.

Dani Lorenzo siempre expresó públicamente su deseo de continuar en La Rosaleda. “Quiero jugar con el Málaga en Primera División”, ha repetido en varias ocasiones. Para el jugador, la renovación supone un sueño cumplido y un reconocimiento al trabajo realizado desde su regreso al club.

Madurez y salto competitivo

El mediapunta considera que ha experimentado un crecimiento notable tanto en lo personal como en lo futbolístico. Tras superar momentos complejos, incluidos problemas físicos que limitaron su participación en la campaña 2024/25, esta temporada se ha consolidado como pieza habitual en el esquema de Sergio Pellicer y Juan Francisco Funes.

El propio futbolista reconoce haber ampliado su registro. Tradicionalmente identificado como un jugador creativo y de buen trato de balón, ha incorporado mayor compromiso en tareas defensivas, dando un salto de madurez que le permite influir en distintas fases del juego.

Compromiso con el proyecto y ambición de ascenso

Entre los argumentos que han inclinado la balanza hacia su continuidad destaca el proyecto deportivo diseñado por la dirección deportiva y el fuerte sentimiento de pertenencia del jugador. Para Dani, vestir la camiseta del Málaga es algo más que una etapa profesional: es representar a su tierra.

El ascenso logrado en la campaña 2023/24 a LaLiga Hypermotion marcó un punto de inflexión. Ahora, el objetivo es seguir creciendo y aspirar a cotas mayores. El ambiente en el vestuario y la ilusión del grupo refuerzan esa ambición colectiva.

Una trayectoria marcada por el regreso

Formado en la cantera malaguista, Dani Lorenzo también pasó por las categorías inferiores del Real Madrid CF entre 2017 y 2021 antes de regresar a casa. Debutó con el primer equipo en la temporada 2021/22 y acumuló experiencia con una cesión en la AD Mérida.

Desde entonces, su evolución ha sido constante hasta convertirse en uno de los pilares del centro del campo. La renovación simboliza la confianza del club en un jugador que combina juventud, identidad y proyección.

Con este movimiento, el Málaga reafirma su modelo: apostar por la cantera y construir el futuro con futbolistas que sienten el escudo como propio.