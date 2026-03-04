La explosión del Málaga trae que clubes de Primera se fijen en Izan Merino

El mediocentro de 19 años es un fijo para Funes y su buen hacer, según ha apuntado el diario AS, equipos de LaLiga EA Sports

Desde ESTADIO Deportivo ya analizábamos días atrás como el Málaga había conseguido mantenerse en las siete últimas jornadas en puestos de play off de ascenso a Primera.

Funes cogió al Málaga al borde del descenso a Primera RFEF y tras 14 jornadas de Liga al frente de los malacitanos, el giro de 180 grados en lo que al rendimiento del equipo se refiere, está más que confirmado. Un total de 32 puntos, 25 goles a favor y 13 en contra gracias a 10 triunfos, dos empates y dos derrotas. Pero este Málaga lo forman grandes futbolistas que en su gran mayoría vienen desde abajo, es decir, desde la cantera.

El crecimiento de Izan Merino desde su debut con el Málaga

Este es el caso de Izan Merino, el centrocampista de 19 años que desde que llegó Funes ha sido titular indiscutible a excepción del duelo de Copa del Rey ante el Talavera. A sus 19 años, Izan Merino es todo un veterano del vestuario del Málaga y es que el centrocampista ha jugado ya más de medio centenar de partidos con el primer equipo entre Liga y Copa del Rey, concretamente 54 encuentros. El buen hacer de Izan Merino con el Málaga, según ha apuntado el diario AS, ha traído el interés de equipos de Primera en el mediocentro.

El Málaga y la cláusula de rescisión para el fichaje de Izan Merino

La explosión y crecimiento de Izan Merino en el Málaga es un hecho. Así, según la web especializada en valores de mercado, Transfermarkt, le da al centrocampista un valor de 1 millón de euros, un aumento importante desde su primera 'tasación' en diciembre de 2024 cuando se le otorgaba un valor de 300.000 euros. Izan Merino cuenta actualmente con un contrato hasta junio de 2028 tras la última renovación que llevó a cabo la dirección deportiva que comanda Loren Juarros en mayo del pasado año.

Izan Merino debutó no hace tanto con el primer equipo del Málaga, fue en diciembre de 2023 en un partido de Copa del Rey ante el Eldense. Antes de ese momento, el Real Madrid ya había tratado de llevarse al malagueño a su cantera de Valdebebas por un pago de 250.000 euros. En ese momento Izan Merino contaba con una cláusula de rescisión de tres millones de euros y tras su última renovación esta pasó a ser de ocho millones de euros.

Izan Merino y el futuro del Málaga

El Málaga está ahora mismo inmerso en plena pelea por volver a Primera y parece poco probable que atienda cualquier llamada en relación a un futbolista clave para Funes como Izan Merino. Siempre y cuando el jugador tenga contrato vigente, el Málaga apostará por la continuidad de Izan Merino a no ser que un equipo pague su cláusula de rescisión. En relación al contrato, el Málaga ya vio como un jugador como Antoñito Cordero salía rumbo al Newcastle tras no renovar con el cuadro de La Rosaleda.