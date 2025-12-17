Real Valladolid y Rubén Albés rompen las negociaciones

El cuadro pucelano y el técnico vigués habrían puesto fin a las conversaciones cuando estas ya estaban en su tramo final para convertirse en el nuevo entrenador del José Zorrilla

El Real Valladolid se ha encontrado con un 'regalito' inesperado con el traspaso del que hasta hace poco era su entrenador al Real Oviedo. El cuadro carbayón pagó en torno a medio millón de euros por llevarse a Guillermo Almada del José Zorrilla al Carlos Tartiere y de Segunda a Primera. Ahora el Real Valladolid tiene a Sisi González como técnico interino y está a la busca y captura de un nuevo técnico.

En estos últimos días sonó con fuerza el nombre de Rubén Albés, ex técnico del Sporting de Gijón el pasado curso y con amplia experiencia en Segunda división. También se vinculó a Fran Escribá y a Raúl González para el puesto de entrenador pero siempre siendo la primera opción el gallego Rubén Albés.

Rubén Albés no será el nuevo entrenador del Real Valladolid

Rubén Albés parecía que sería el elegido para tratar de devolver al Real Valladolid a Primera. Pero según apuntan desde Marca Valladolid, las negociaciones se han roto. Al parecer, cuando solo faltaban las firmas de ambas partes, se rompieron las negociaciones entre el técnico y el cuadro pucelano. Matteo Moretto informa que, como es lógico, el Real Valladolid ya se ha puesto manos a la obra para encontrar un nuevo entrenador.

El nuevo entrenador del Real Valladolid

Los nombres de Fran Escribá y Raúl González no se han llegado a descartar por lo que no podría cerrarse la posibilidad de que alguno de los dos termine recalando en el José Zorrilla. De momento, este próximo fin de semana será Sisi González el que se siente en Ipurúa para tratar de sacar los últimos tres puntos en juego ante el Eibar. El Real Valladolid solo ha sumado un triunfo en las cinco últimas jornadas, además de un empate. El Valladolid está a cuatro puntos de los puestos de play off de ascenso a Primera aunque en teoría es un equipo que está montado para estar peleando por el ascenso directo.

Salvo giro inesperado de guion, el Real Valladolid debería tener nuevo entrenador en cuestión de pocos días, siendo lo ideal que el nuevo inquilino llegue antes del comienzo del parón de Navidad. En esa época el nuevo entrenador del Valladolid tendrá tiempo para preparar el tramo final de la primera vuelta que le llevará a medirse a Racing de Santander y Leganés. Además, de afrontar la segunda vuelta, en la que los partidos ya empiezan a tomar carácter de decisivo.