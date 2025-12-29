El entorno de Vitinho afirma que el Atlético de Madrid está interesado

El club rojiblanco no se plantea realizar ningún fichaje en este mercado de invierno más allá del lateral izquierdo debido a la baja de Javi Galán. A pesar de ello, desde Brasil señalan que el Atleti está pendiente del lateral derecho del Botafogo

El Atlético de Madrid no piensa realizar fichajes en este mercado de invierno a excepción de un lateral izquierdo para cubrir la baja de Javi Galán siempre y cuando cuadre en lo que busca en los aspectos deportivo y económico. Los esfuerzos a mejorar mucho la plantilla que entrena Diego Pablo Simeone llegarán el próximo verano principalmente. A pesar de ello, el Atleti es un club muy atractivo, de los mejores de Europa, al que cada vez se le relacionan más nombres, siendo el último de ellos el de Vitinho, lateral derecho brasileño que juega en el Botafogo.

Vitinho es el último futbolista que ha sido vinculado con el Atlético de Madrid. Según informan desde Brasil, concretamente Ge Globo, el entorno del lateral derecho del Botafogo ha deslizado que el club rojiblanco, así como el Everton de la Premier League de Inglaterra, se ha interesado en el defensa el cual ha debutado en este año 2025 con la selección absoluta de Brasil.

A pesar de esta filtración por parte del entorno de Vitinho, Botafogo ha aclarado a los medios de comunicación de Brasil que no ha recibido ninguna propuesta por el futbolista, ni de Atleti ni de Everton por el momento, y que, por tanto, el lateral derecho continuará ligado con el club el cual lo considera muy importante. Y es que el defensa, en el año 2025, ha disputado un total de 59 partidos y 4.566 minutos en los que ha marcado 2 goles y ha dado 4 asistencias, dejando así claro que está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva a sus 26 años de edad.

La cantidad de dinero que exige Botafogo por Vitinho que ha sido relacionado con el Atlético de Madrid

Vitinho es un jugador consolidado en el Botafogo y en Brasil y que atraviesa su mejor momento futbolístico. Es por ello que el equipo brasileño no tiene intención de dejar marchar al lateral derecho al cual sólo dejarían salir si llegar una oferta fuera de mercado.

Botafogo transmite que sólo comenzará a negociar el traspaso de Vitinho si llegan propuestas de 15 millones de euros. El jugador tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 por lo que Botafogo no tiene ninguna necesidad de vender.

Por el momento, el Atlético de Madrid no se plantea reforzar la posición de lateral derecho ya que tiene en plantilla a Nahuel Molina, Marcos Llorente y también a Marc Pubill el cual a pesar de consolidarse como central ha jugado toda la vida en la demarcación de lateral derecho.

Por otro lado, existe un problema más sobre Vitinho que hace imposible su fichaje y es que el lateral derecho ocupa plaza de extracomunitario y el Atlético de Madrid tiene las tres fichas ya ocupadas con Nahuel Molina, Thiago Almada y Conor Gallagher, que desde el año 2021 por el brexit no es comunitario.