Jorge Mendes señala a Simeone por el fracaso de Joao Félix en el Atlético de Madrid

El famoso representante, uno de los mejores y más conocidos del mundo que es además agente del portugués, fue preguntado por el bajo rendimiento de Joao Félix en el club rojiblanco y se mostró de acuerdo cuando fue preguntado si el argentino no era el técnico adecuado como sí lo es ahora Jorge Jesús en el Al-Nassr de Arabia Saudí

La relación entre Joao Félix y Diego Pablo Simeone nunca fue buena y no acabó de la mejor manera posible lo que provocó que el portugués fuera vendido por el Atlético de Madrid en el verano de 2024 al Chelsea por algo más de 50 millones de euros. Por estilo de juego, Joao Félix y Diego Pablo Simeone nunca conectaron. Este tema estaba muerto, pero ha sido Jorge Mendes el que lo ha revivido al mostrarse de acuerdo en que Diego Pablo Simeone no era el entrenador adecuado para Joao Félix.

Jorge Mendes, máximo dirigente de la agencia Gestifute, tiene en Joao Félix a uno de sus representados más importantes y, por supuesto, ha defendido a su futbolista cuando ha sido preguntado por su paso por el Atlético de Madrid. El representante se ha mostrado de acuerdo con que Simeone no fue el técnico adecuado para Joao Félix y que fichó por el Atlético de Madrid porque si aceptaba la propuesta del Manchester City se hubiera tenido que quedar una temporada más en el Benfica.

"Joao Félix, cuando fue al Atlético de Madrid, decidió ir allí porque también podría haber ido al Manchester City. Tenía la oferta, pero habría tenido que quedarse un año más en el Benfica. Tomó esa decisión porque en ese momento estaba en contacto directo con gente del Atlético de Madrid y decidió ir allí. Por supuesto, el contexto... Tengo mi opinión, tú también, pero una cosa está clara: Joao Félix es un tipo diferente de jugador y eso del entrenador es cierto. Ahora mismo, la persona que más lo está desarrollando y sacando lo mejor de él es Jorge Jesus. No hay duda al respecto, esta es una prueba más de lo importante que es el entrenador para un jugador", ha dicho en declaraciones recogidas en A Bola durante la gala de los Globe Soccer Awards 2025.

La aventura de Joao Félix no fue positiva en el Atlético de Madrid y ahora brilla en el Al-Nassr de Arabia Saudí

Joao Félix fue el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid que pagó al Benfica, en el verano de 2019, 127 millones de euros para hacerse con él. El portugués llegaba como estrella y como el futbolista llamado a liderar al club rojiblanco por una década, pero nunca terminó de cuajar a excepción de algunos partidos contados. Su bagaje quedó en 34 goles y 18 asistencias en 131 partidos.

Debido a su mala relación, muy desgastada, con Diego Pablo Simeone, el Atlético de Madrid vendió a Joao Félix al Chelsea por algo más de 50 millones de euros en el verano de 2024. No ha sido allí en donde ha triunfado el delantero, que ahora brilla en el Al-Nassr de Arabia Saudí a sus 26 años.

En esta temporada, Joao Félix suma 17 goles y 6 asistencias en los 19 partidos partidos oficiales que ha disputado en el fútbol saudí.