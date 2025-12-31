Cerezo desvela cuándo se marchará del Atlético Madrid junto a Miguel Ángel Gil Marín: "Ya está bien"

Tras el desembarco de Apollo Sports Capital como principal accionista rojiblanco, el actual presidente y el CEO comandarán un proceso de transición durante tres o cuatro años, dejando sus cargos tras ello

El Atlético de Madrid anunció el pasado mes de noviembre el desembarco de Apollo Spots Capital como máximo accionista del club. El fondo inversor estadounidense ha pasado a controlar en torno al 55% del capital social rojiblanco. Pero este significativo cambio no ha supuesto ninguna revolución en el día a día de la entidad colchonera. La gestión, de hecho, sigue a cargo de su presidente, Enrique Cerezo, y el CEO, Miguel Ángel Gil Marín, que han visto reducido su poder accionarial para ostentar ahora un 10% y un 3%, eespectivamente, pero no su capacidad de mando. Una situación que, sin embargo, tiene fecha de caducidad.

Ha sido el propio Cerezo quien se ha encargado de explicar cómo será el proceso de transición que se vivirá los próximos años y servirá para la definitiva implantación de Apollo en el Metropolitano. "Dejamos de ser presidentes y nos vamos, tranquilamente, ya después de cuarenta y tantos años, yo creo que ya está bien. Nosotros vamos a seguir con la misma línea, tenemos un mandato que cumplir durante los próximos tres, con posibilidad de un cuarto, y realmente creo que vamos a seguir en la misma línea, que nos ha ido muy bien", aseguró el actual máximo mandatario rojiblanco en El partidazo de la Cadena Cope.

Los beneficios de Apollo: "Como el Manchester United o el City"

De este modo, el dirigente dejó entrever que la política de fichajes seguirá siendo la misma en los próximos mercados, aunque al mismo tiempo dejó caer que este paso era necesario para poder competir con los clubes más grandes de Europa a nivel económico. "Hacía falta un socio que tuviera posibilidades de poder seguir manteniéndonos donde estábamos. Va a ser un fondo que para el deporte va a ser de muy larga duración, es parecido a lo que pasa con el de grandes clubes de la Premier League como el Manchester United o el City, que están gobernados por grandes empresas y les va muy bien", destacó.

Entre la afición, no obstante, se espera que este nuevo escenario traiga consigo una mayor inversión y ya se ilusionan con fichajes de relumbrón, a la altura de un Julián Álvarez que se ha convertido en el buque insignia del proyecto. Al respecto, Cerezo ya aclaró que se siente "muy tranquilo" con respecto al futuro del argentino, por más que el FC Barcelona siga tras sus pasos.

A vueltas con la Supercopa de España

Por otro lado, el presidente del Atlético de Madrid se refirió a las críticas de Iñaki Williams por tener que jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí, admitiendo que solo se justifica por una cuestión económica. "Yo no diría que es una mierda, diría que hemos consentido que se juegue ahí. Si queremos todo esto, pues indiscutiblemente tendremos que jugar donde realmente florezca el dinero y donde den dinero", sentenció, anunciando además un homenaje para el fallecido Enrique Collar, leyenda rojiblanca.