Enrique Cerezo responde al Barcelona: "Estoy tranquilo con el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid"

El presidente del club rojiblanco niega cualquier tipo de conversación "formal o informal" con la entidad azulgrana por el delantero argentino, al tiempo que augura la continuidad de Diego Simeone y expresa su deseo de ganar algún título esta temporada

Tercero en LaLiga, aunque a nueve puntos del liderato que ostenta el FC Barcelona, el Atlético de Madrid sigue vivo también en el resto de competiciones, incluida la Supercopa de España que afrontará en enero, y mira ya al nuevo año con el objetivo de levantar algún título. Lejos de querer eludir la presión, su presidente, Enrique Cerezo, admite que ese es el fin para el que se trabaja en el día a día y no cree que sea negativo poner el listón tan alto, pues la meta no es otra que seguir creciendo.

"Siempre ha sido una prioridad del Atlético de Madrid, igual que la de todos los equipos, ganar títulos. Lo que pasa que hay años que se pueden ganar y otros que no se pueden ganar. Pero para nuestro club siempre ha sido prioritario ganar títulos. Y no es una exigencia, es un objetivo, claro. Sí, hay que pedirle título, como al Real Madrid o el Barcelona, ¿por qué no? La gente lo pide, el aficionado lo pide y el abonado lo pide, porque saben que el equipo lo puede conseguir, y nosotros lo queremos. Cada uno tiene sus recursos y debemos pelear al máximo con los nuestros", señaló en una entrevista concedida a Marca.

Sueña con la Champions

Es más, el dirigente colchonero apunta alto y no esconde que sigue soñando con ganar la Champions. "Yo creo que es el único título que queda por conquistar al Atlético de Madrid. Es un título que hemos estado tres veces a punto de lograrlo y las tres veces en los últimos minutos o segundos se nos ha escapado. Pero espero que el fútbol o la Champions nos devuelva esa oportunidad y podamos estar en breve en otra final. Ojalá la ganemos el próximo año", destacó.

En esa línea de crecimiento en la que se trabaja desde el Metropolitano puede ser clave la entrada de Apollo Sports Capital como máximo accionista del club. Pero Cerezo, que seguirá al frente de la gestión junto a Miguel Ángel Gil Marín, quiso aclarar que tampoco se cambiará radicalmente la política de fichajes por contar con la inyección económica del fondo estadounidense.

La influencia de Apollo y la política de fichajes

"Apollo se va a incorporar al accionariado del club, pero el equipo de gestión no va a cambiar en los próximos años. Las decisiones deportivas se seguirán tomando como hasta ahora. Yo creo que el Atlético de Madrid siempre ha optado a grandes jugadores. Hemos tenido siempre futbolistas importantes y estoy convencido de que los seguiremos teniendo. El que Apollo forme parte del accionariado del Atlético de Madrid no quiere decir que mañana vayamos a empezar a tener aquí a todos los jugadores del mundo. Seguiremos con nuestra política de fichajes, que es muy buena, y seguiremos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer en cada momento. Yo creo que la llegada de Apollo al capital del club va a hacer que el Atleti sea aún más fuerte que hasta ahora. Han apostado por nuestro club y eso es un gran orgullo, porque son una compañía enorme. Tienen vocación de estar mucho tiempo en el accionariado del club", explicó sobre la nueva realidad de la entidad.

Sobre Julián Álvarez: "A las dos partes nos interesa que continúe"

Como máximo exponente de esa política de fichajes, el mandatario rojiblanco puso el foco en Julián Álvarez, augurando la continuidad del argentino pese a los cantos de sirena que recibe, entre otros, desde el Camp Nou. "Julián es un jugador que tiene un contrato largo con el Atlético de Madrid y realmente yo creo que a las dos partes nos interesa que continúe, tanto al club como a él. Nosotros no hemos tenido ninguna conversación ni formal ni informal ni con el Barcelona ni con ningún otro club, porque lo que queremos es que siga con nosotros, porque es un grandísimo jugador. Yo estoy tranquilo. No tranquilo, tranquilísimo", zanjó sobre e futuro de la 'Araña'.

Al cien por cien con Diego Simeone

Además, si algo tiene claro Cerezo en el proyecto de futuro del Atlético de Madrid es que el mismo sigue pasando por las manos de Diego Simeone como entrenador, destacando el acierto que supuso en su día la contratación del técnico argentino. "Se ha demostrado que fue una decisión magnífica la que tomamos. Diego es un gran profesional, es un hombre que quiere el fútbol, que ama al Atlético de Madrid y que le gusta ganar. Creo que tenemos todo en la mano para poder seguir en la misma racha. A todos los aficionados les digo que realmente hemos tenido y tenemos la suerte de que Diego Pablo Simeone esté con nosotros y que ojalá continúe muchísimos años. Eso significaría que tenemos capacidad para poder competir y competir bien. Y que realmente, si echas la vista atrás, ningún entrenador del Atlético de Madrid ha conseguido tantos títulos como Simeone", sentenció.