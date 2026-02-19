Pau Cubarsí comienza la remontada del Barça frente al Atlético de Madrid

El central catalán ha confesado que el vestuario azulgrana cree que es posible darle la vuelta a la eliminatoria frente a los colchoneros

A sus 19 años ya se ha convertido en un referente de la defensa del FC Barcelona. Y además, en una zaga que siempre está en el foco por lo adelantada que juega y los riesgos que asume por culpa del planteamiento de Flick. Pero a Pau Cubarsí no le pesa, sino todo lo contrario, disfruta.

En una entrevista que ha concedido en el diario Mundo Deportivo, el central catalán ha repasado toda la actualidad de la plantilla culé y ha tocado todos los temas más candentes que rodean al equipo barcelonista.

En primer lugar, ha intentado explicar la debacle que ocurrió en el Metropolitano en 45 minutos frente al Atlético de Madrid: "Yo creo que en la primera parte ellos comenzaron con mucha intensidad y al meternos ese gol tan tempranero nos trastocó los planes y a partir de ahí nos costó mucho ser protagonistas en el partido…".

Le anularon un gol por fuera de juego que, a día de hoy, todavía no entiende: "La verdad es que no, lo único que sé es que ¡esa pausa de casi 10 minutos nos cortó el buen inicio de segunda parte que habíamos hecho! Ese gol nos hubiera permitido afrontar el resto del partido con posibilidades reales de acercarnos más en el resultado".

Pese al 4-0, Pau confía en que todavía pueden darle la vuelta a la eliminatoria y clasificarse para la final de Sevilla: "Somos un grupo que ya hemos demostrado que creemos en las remontadas y las hemos llevado a cabo. Vamos a volver a intentarlo con todas nuestras fuerzas y con el apoyo de nuestra gente que ¡nunca nos falla!".

Tras lo ocurrido también en Girona (2-1), mientras la mayoría puso la atención en la actuación arbitral, Cubarsí fue el primero en hacer una verdadero autocrítica: "Tenemos que mejorar. No nos pueden meter estos dos goles. Jugamos un mal partido, nos faltó un poco de todo. Tenemos que hacer autocrítica y ponernos las pilas.

La vida se le está pasando volando

En lo personal, ya lleva más de cien partidos con la elástica del primer equipo. Y no da crédito a todo lo vivido ya: "La verdad es que me está pasando todo muy rápido, casi no me da tiempo de saber lo que estoy haciendo, pero muy contento, siempre muy orgulloso de formar parte del club de mi vida y si puedo ir cogiendo minutos y experiencia, yo encantado".

Sus estadísticas dicen que es el central Sub’21 de Europa que tiene mejor porcentaje de precisión en el pase y efectividad en los duelos. Pero él se centra en lo que debe pulir: "Habla bien de mí, son buenas estadísticas, pero tampoco soy muy de fijarme en ellas. Sí que estoy contento con el trabajo que estoy haciendo. Sé que tengo cosas que tengo que mejorar y las voy a hacer, pero todo es un aprendizaje y estoy muy orgulloso de estar allí arriba".

Cubarsí defiende el plan de Flick

Sobre el técnico germano, el central catalán habla claro: "Desde fuera quizá se ve que nos mete muchas broncas, pero dentro siempre nos intenta ayudar, proteger y la verdad es que es muy buen entrenador. Desde que llegó vino con su filosofía y es la que hemos estado practicando todos estos años. Desde fuera quizá se vea muy arriesgada, pero creo que tanto la idea del míster como la nuestra es ir todos a una, con las ideas que él tiene porque ya vimos que la temporada pasada nos fue bien. Sí que a veces tenemos que retocar cuatro cosas, pero es normal pero creo que estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir en este camino".

Por último y en cuanto a la cantidad de goles que encajan, es contundente con su mensaje: "A la línea defensiva y al portero nos gusta encajar cero goles. Con la línea avanzada a lo mejor tenemos más riesgo, pero creo que esto también nos tiene que ayudar para que arriba estemos activos, empecemos la presión fuerte y así nos ayudan a los de atrás, y sí que podemos encajar algún gol, pero estamos muy fiables, así que podemos remontar o ganar partidos.