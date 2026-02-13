El CTA explica el gol anulado a Cubarsí en el Metropolitano: "El VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales"

González Fuertes, árbitro de VAR en el Barcelona - Atlético de Madrid, tardó más de seis minutos en decidir si daba validez o no al tanto del conjunto de Hansi Flick, que hubiese supuesto, en el minuto 52, el 4-1 en el marcaador

El Barcelona cayó duramente derrotado ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de Copa del Rey. Una primera parte prácticamente perfecta de los de Simeone dejó sin opciones al conjunto de Hansi Flick, que terminó el encuentro en inferioridad numérica por la entrada de Eric García sobre Baena en el minuto 85, que le costó la expulsión. Sin embargo, los azulgranas pudieron recortar distancias con el gol anulado a Cubarsí en el 52', que hubiese supuesto el 4-1 en el marcador. No obstante, el VAR no dio validez el gol y el CTA se ha encargado de explicar la decisión de González Fuertes.

Hansi Flick, muy claro con la decisión tomada de González Fuertes

Por su parte, Hansi Flick se pronunció, en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Atlético de Madrid, por la jugada del gol anulado a Cubarsí: "¿Cuánto tiene que esperar, siete minutos, siete minutos? Para mí claramente no es fuera de juego. Lo veo diferente. Luego, cuando lo anulan, no nos dicen nada. No hay comunicación. No entiendo por qué es fuera de juego. Es una pena. Es un desastre". De esta manera, González Fuertes tardó más de seis minutos en decidir la validez del tanto del Barcelona, siendo la segunda revisión más larga en la historia del VAR en España, como ha apuntado la fuente Fran Martínez en X. Pese a ello, el Barcelona contará con el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou, que tendrá lugar el martes 3 de marzo a las 21:00. Para ello, el técnico alemán recuperará a jugadores claves como son Pedri y Raphinha, además de Rashford.

Sin embargo, el Barcelona se fue finalmente goleado por 4-0, en una segunda parte donde los de Hansi Flick solo lograron un remate a puerta, pese a ir por debajo en el marcador. Por otra parte, de los seis lanzamientos entre los tres palos del Atlético de Madrid en la primera parte, cuatro fueron para la portería de Joan García, dando fe de la fragilidad defensiva que demostró en el conjunto culé en el día de ayer en el Metropolitano. Además, un fijo como Eric García se perderá el duelo decisivo en el Spotify Camp Nou, por lo que todo apunta que el técnico alemán apostará por Gerard Martín junto con Cubarsí, aunque cabe la posibilidad de introducir a Araujo en esa demarcación.

La explicación del CTA al gol anulado a Cubarsí

Por otra parte, el Comité Técnico de Árbitros, tal y como ha informado Mundo Deportivo, ha explicado la jugada del gol anulado a Cubarsí en el minuto 52: "Con respecto a la jugada del gol anulado factualmente al FC Barcelona, en la valoración de la jugada, y siguiendo el protocolo, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT. En el transcurso de dicho análisis se detectó cómo el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores".

De esta manera, el CTA continúa apuntando que "tras intentar que el sistema recalibrase la modelización, y tras comprobar que no era posible, siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta. Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva, al no haber podido operar con sistema SAOT".