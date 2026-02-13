Eric García, expulsado contra el Atlético de Madrid, muy crítico con el arbitraje: "Una vergüenza"

El jugador del Barcelona, que recibió la tarjeta roja de Martínez Munuera por una dura entrada sobre Álex Baena, dio la cara tras la derrota en el Metropolitano y fue muy crítico con el colectivo arbitral

Eric García no tuvo su mejor noche como jugador del Barcelona. El central, por un lado, propició el primer gol del Atlético de Madrid con un pase hacia Joan García que acabó dentro de la portería. Por otro lado, la desesperación de los de Hansi Flick llevó al futbolista de 31 años a cometer una entrada sobre Álex Baena, que se dirigía solo al área azulgrana, lo que le costó la tarjeta roja tras la revisión en el VAR de Martínez Munuera. Tras ello, el de Martorell quiso dar la cara y dar sus explicaciones sobre la derrota, siendo muy crítico con el colectivo arbitral.

Eric García ofrece una valoración de la derrota en el Metropolitano

Por un lado, Eric García habló, en TV3, para ofrecer una primera valoración y sensaciones tras la dura derrota contra el Atlético de Madrid: "Bueno, una primera parte en la que no nos ha salido nada. Desde el principio, el primer gol, mucha mala suerte, pero bueno, igualmente creo que ellos nos han dominado toda la primera parte. Se ha jugado a lo que ellos querían, han tenido mucho espacio para correr y nos han hecho mucho daño. En la segunda parte, bueno, hemos intentado ajustarnos un poco. Creo que en la segunda parte hemos estado mejor. Si el gol de Cubarsí lo dan, pues cambia toda la historia. Fuera de juego, después de mirarlo durante seis minutos, dudoso. Pero bueno, queda un partido a casa, con nuestra afición. Creo que hemos demostrado que somos más que capaces de darle la vuelta el resultado".

Por otro lado, Eric García comentó si tuvieron un problema de actitud durante el partido: "Actitud no lo sé. Creo que intensidad, bueno, obviamente sí que ellos han ajustado un par de cosas que nos han complicado un poco. No hemos sabido cómo resolver la primera parte y obviamente ha pasado factura. Creo que en la segunda parte sí que hemos pujado un poco las líneas entre todos a la hora de presionar y hemos sido más reconocidos. Pero al final, lo que te digo, por suerte queda un partido a casa, con nuestra afición y con la plantilla que tenemos, somos capaces de tomar el resultado".

Eric García, sobre su expulsión por la entrada a Álex Baena

Además, Eric García quiso hacer un análisis, en los medios oficiales del Barcelona, sobre el gol anulado a Cubarsí en la segunda parte: "El fuera de juego me parece una vergüenza. Parar el partido durante seis minutos para ver si es fuera de juego o no es fuera de juego, teniendo el semiautomático. Está claro que ya nos ponemos nosotros las cosas lo suficientemente complicadas y encima esto. Ya sabemos contra qué jugamos. A Seguir".

Por último, Eric García señaló al arbitraje por su expulsión en el minuto 85 tras una dura entrada sobre Álex Baena, aunque en primera instancia Martínez Munuera le mostrase tarjeta amarilla: "Al final lo revisa. Él también da, yo le doy... son de estas acciones que, si las miras... lo que me sorprende es que la mía la mire tan rápido y la de Balde con Giuliano no. Pero bueno, son cosas que ya convivimos con ellas, por desgracia".