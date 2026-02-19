Hancko, central del Atlético de Madrid, autocrítico: "Tenemos que ver qué errores cometimos"

El defensa del Atlético de Madrid se muestra confiando a la hora de conseguir la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League, opinando que el apoyo de su afición puede ser clave para superar al Brujas. El zaguero es autocrítico tras desperdiciar un 0-2 a su favor

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate a tres contra el Brujas en el partido de ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Champions League. Un encuentro que fue ganando por dos ocasiones pero en el que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone pecó de tener poca contundencia defensiva lo cual fue un lastre. Errores por lo que se ha mostrado muy autocrítico David Hancko, uno de los titulares indiscutibles del equipo rojiblanco durante esta temporada.

David Hancko fue uno de los futbolistas del Atlético de Madrid que dio la cara tras el empate contra el Brujas. El central analizó de la siguiente forma la igualada en el partido de ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Champions League. "Cuando íbamos ganando 2-0, defendimos bien en el primer tiempo, y pudimos marcar dos goles, luego encajamos tres goles. Eso es mucho, y claro, por eso no estamos contentos. Tenemos que intentar analizarlo e intentar ser mejores. Y sé que la próxima semana lo daremos todo para clasificarnos".

No se quedó ahí el defensa, que al igual que otros compañeros, como Koke o Marc Pubill, fue autocrítico con el Atlético de Madrid por haber desaprovechado dos ventajas ya que no hay que olvidar que el equipo rojiblanco fue ganando 0-2 y 2-3."Tenemos que analizar, tenemos que ver qué errores cometimos y ver como nos generaron ocasiones e intentar corregirlo para el próximo partido. Luego en casa, especialmente con nuestra afición, lo vamos a dar todo. Vamos a ganar el próximo partido".

David Hancko, defensa del Atlético de Madrid, ya piensa en el partido de vuelta contra el Brujas en donde intentará el equipo rojiblanco conseguir la clasificación para los octavos de final de la UEFA Champions League.

El central señaló que el apoyo de su público puede ser el factor clave que le dé un impulso al equipo que entrena Diego Pablo Simeone para superar al Brujas que se ha mostrado muy competitivo. "Se puede ver en muchos partidos esta temporada: son un apoyo enorme para nosotros. Así que tendremos que intentar devolverles esa energía con nuestro trabajo en el campo. Se pudo ver contra el Barcelona: estamos esprintando, estamos luchando, y ellos están con nosotros. Así que ojalá sea así la próxima semana".