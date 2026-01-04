Real Sociedad - Atlético de Madrid: Alineación posible de Real Sociedad y Atlético de Madrid en el partido de hoy de LaLiga

La Real Sociedad tiene dos bajas importantes como son las de Gorrotxategi y Zubeldia en el que es el estreno de Pellegrino Matarazzo como entrenador, mientras que el Atlético de Madrid sólo no tiene disponibles a Lenglet y Nico González por lesión, recuperando, por otro lado, a jugadores importantes

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan esta noche, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Anoeta, en uno de los partidos más interesantes de la jornada 18 de LaLiga. Un encuentro en el que miden fuerzas dos equipos que luchan por objetivos totalmente distintos ya que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo desea alejarse de los puestos de descenso a Segunda división, mientras que el de Diego Pablo Simeone debe ganar para continuar con opciones de poder ganar el título de LaLiga.

La Real Sociedad llega a este partido contra el Atlético de Madrid inmerso en una mala racha de resultados, tres derrotas y un empate en los últimos cuatro encuentros ligueros, que provocó el despido de Sergio Francisco. El elegido para sustituirlo ha sido Pellegrino Matarazzo, un entrenador con experiencia y prestigio en la Bundesliga de Alemania pero novel en España.

La Real Sociedad sólo tiene 17 puntos tras las primeras 17 jornadas de LaLiga. Una puntuación baja que le obliga a reaccionar ya para no correr peligro de bajar a Segunda división.

Para su estreno en LaLiga, Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Jon Gorrotxategi e Igor Zubeldia, que tienen que cumplir un partido de sanción por acumular cinco tarjetas amarillas. Ni tampoco con los lesionados Yangel Herrera e Iñaki Rupérez.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega con mejores sensaciones a este partido contra la Real Sociedad ya que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone está metido en la pelea por ganar LaLiga y además está recuperando futbolistas importantes de cara a la recta final de la temporada.

El Atlético de Madrid quiere darle continuidad a su buen cierre de año 2025 en donde le ganó al Valencia CF y al Girona FC con bastante claridad. El Atlético de Madrid tiene 37 puntos y sólo le vale ganar para continuar en la pelea por el título.

En el capítulo de bajas, el Atlético de Madrid recupera a jugadores importantes como Giménez, Marcos Llorente y Álex Baena, teniendo como únicas bajas los lesionados Lenglet y Nico González.

Las alineaciones titulares posibles de Real Sociedad y Atlético de Madrid para este partido de la jornada 18 de LaLiga:

Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Jon Martín, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Carlos Soler; Take Kuko, Brais Méndez, Gonçalo Guedes; y Mikel Oyarzabal.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri o Robin Le Normand; Koke, Pablo Barrios, Álex Baena, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.