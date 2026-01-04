Sitúan al Atlético de Madrid tras dos estrellas de la Lazio

El club rojiblanco no piensa en hacer muchos desembolsos más allá del lateral izquierdo en donde busca un sustituto de Javi Galán, pero desde el país transalpino aseguran que la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany estaría por la labor de mejorar más posiciones

El Atlético de Madrid está más pendiente del capítulo de salidas que el de entradas en este comienzo del mercado de fichajes de invierno. La dirección deportiva del club rojiblanco ya le ha dado salida a Javi Galán y a Carlos Martín y está a la espera de ver que decisión toma Giacomo Raspadori, con una oferta de la AS Roma sobre la mesa, solo valorando fichar en la posición de lateral izquierdo. A pesar de ello, desde Italia se señala que el Atleti estaría interesado en Mattéo Guendouzi y Nuno Tavares, futbolistas de la Lazio.

Mattéo Guendouzi y Nuno Tavares, relaciones con el Atlético de Madrid

Con el Atlético de Madrid bastante tranquilo, aunque abierto a reforzarse ahora en el mes de enero como dijo su entrenador Diego Pablo Simeone, desde Italia se informa de que la dirección deportiva del club rojiblanco está sondeando las situaciones de Nuno Tavares y de Mattéo Guendouzi, quienes tiene contratos a largo plazo con la Lazio, haciendo, por tanto, sus incorporaciones bastante complicadas.

El fichaje que más podría encajar en el Atlético de Madrid es Nuno Tavares. El portugués, de 25 años, es lateral izquierdo que es la posición que desea reforzar el Atleti en este mercado invernal, pero el luso es importante en la Lazio la cual no está por la labor de venderlo, más cuando el futbolista está atado hasta el 30 de junio de 2029 y está valorando en 15 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt.

Según informa Corriere dello Sport, la Lazio, que es uno de los equipos que han sondeado a Raspadori, estaría por la labor de incluir a Nuno Tavares en la operación del italiano. La realidad es que, por el momento, sólo la AS Roma es una opción para que Raspadori salga del club rojiblanco.

Hay ofertas por Mattéo Guendouzi de cerca de 30 millones de euros

Por otro lado, emerge también la figura de Mattéo Guendouzi, quien es titular indiscutible en la Lazio. El francés, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, está en la agenda del club rojiblanco según indica Il Messagero. El centrocampista, de sólo 26 años, puede cambiar de aires, pero su precio parece muy elevado ya que se está filtrando que su precio puede rondar los 30 millones de euros. Una cantidad de dinero que no va a desembolsar el club rojiblanco.

De hecho, L'Équipe señala que el Fenerbahçe ha presentado una oferta de 27 millones de euros y hay dos equipos de la Premier League, entre ellos el Sunderland, que están dispuestos a llegar esas cantidades.