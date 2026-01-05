El intercambio por Sorloth que sugieren desde Italia entre Juventus y Atlético de Madrid

A pesar de que el Atlético de Madrid no tiene en sus planes vender al noruego, que es cada más importante en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone, en el extranjero insisten en colocarlo en todas clase de operaciones

El Atlético de Madrid no piensa en vender a Sorloth en el mercado de fichajes de invierno.Cordon Press

Alexander Sorloth es uno de los futbolistas que más cartel tiene en el Atlético de Madrid. No pasa un sólo día en el que el nombre del delantero noruego no salga relacionado con un club, siendo en las últimas semanas vinculado al Fenerbahçe o al Al-Hilal de Arabia Saudí. En esta ocasión, la idea no llega de ninguna liga de segundo nivel, sino desde la misma Italia en donde informan que la Juventus está interesado en el delantero, el cual, cada partido que pasa, es más y más importante en el equipo de Diego Pablo Simeone. Es por ello que el Atlético de Madrid es contrario a darle salida a Sorloth en este mercado de fichajes de invierno.

Desde Italia lanzan la idea de un intercambio Alexander Sorloth y Jonathan David entre Atlético de Madrid y Juventus

La Juventus es el último de los equipos que tiene monitoreado a Alexander Sorloth el cual encaja dentro del perfil de delantero que busca el equipo italiano para reforzar su plantilla de cara a lo que resta de temporada.

Una operación que no es nada sencilla, básicamente porque el Atlético de Madrid está muy contento con el rendimiento de Alexander Sorloth en las últimas semanas y no va a realizar ningún experimento que le haga quedarse sin su mejor delantero en este momento, el nivel de Julián Álvarez es bajo. A pesar de ello, la prestigiosa La Gazzetta dello Sport sugiere que un intercambio de Alexander Sorloth y Jonathan David entre Atlético de Madrid y Juventus puede contentar a todos.

Jonathan David, que llegó este verano a la Juventus tras acabar contrato con el Lille, no está teniendo su mejor temporada ya que sólo ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias en los 24 partidos que ha disputado hasta el momento. Un jugador que antaño gustaba en el Atlético de Madrid, pero que es prácticamente imposible que llegue por esta vía.

El Atlético de Madrid no tiene previsto desprenderse de Alexander Sorloth a no ser que llegue una oferta fuera de mercado

A pesar de estas informaciones, en el Atlético de Madrid no piensan en desprenderse de Alexander Sorloth durante este mercado de fichajes de invierno.

En el club rojiblanco están muy contentos con el rendimiento que está dando el noruego, de 30 años, y sólo se plantean un traspaso si llega una oferta fuera de mercado: entre 35 y 40 millones de euros.

Por otro lado, el propio Sorloth está centrado en el Atlético de Madrid y ya está pensando en la Supercopa de España tal y como manifestó tras el partido contra la Real Sociedad. "Estamos muy motivados, queremos ganar este título. Vamos allí para ganar el torneo, jugamos ante un equipo muy top, pero yo creo en nosotros, tenemos una gran oportunidad".