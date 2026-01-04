Nueva novia para Sorloth: un adinerado club, interesado en su fichaje

El delantero está totalmente centrado en el Atlético de Madrid; Diego Pablo Simeone está muy contento con su rendimiento en las últimas semanas y en el club rojiblanco no piensa venderlo a no ser que llegue una oferta que sea totalmente fuera de mercado

Alexander Sorloth es uno de los futbolistas del Atlético de Madrid que siempre emergen en todos y cada uno de los mercado de fichajes. A pesar que el delantero está totalmente centrado en el club rojiblanco, en donde está rindiendo muy bien en las últimas semanas, son muchos los equipos que sondean la situación del noruego al cual el Atleti no piensa vender a no ser que llegue una oferta totalmente fuera de mercado. El Fenerbahçe ha sido el principal pretendiente que ha tenido Sorloth últimamente, pero ahora se ha interesado en él Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí que considera al delantero del Atlético de Madrid como un candidato perfecto para reforzar a uno de sus equipos en Arabia Saudí.

El Al Hilal se interesa en la situación de Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid

Alexander Sorloth, a sus 30 años de edad, está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva ya que ha encontrado la estabilidad y el buen juego en el Atlético de Madrid en el cual en esta temporada suma 5 goles y 1 asistencia en 22 partidos, pero asentándose como titular en las últimas semanas en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone quien está muy contento con él tal y como dijo tras el partido contra el Feyenoord. "Lo queremos como persona y como futbolista. Es muy importante para nosotros, es diferente a todos los que tenemos".

Es por ello que el Atlético de Madrid no tiene en sus planes vender a Alexander Sorloth en este mercado de fichajes de invierno que se acaba de abrir, pero no puede impedir que haya clubes que se interesen en el noruego. El último de ellos es el Al-Hilal que, según apunta Sport Italia, considera al noruego como un delantero perfecto para reforzar su equipo. Con todo, el noruego está entre los futbolistas que más gustan y el equipo de Arabia Saudí no ha hecho ninguna oferta formal.

El Atlético de Madrid exige, al menos, 35 millones de euros para traspasar a Alexander Sorloth

El Atlético de Madrid, a pesar de todas las informaciones y rumores que salen sobre sus futbolistas, se mantiene muy tranquilo con el futuro de Alexander Sorloth.

El Atlético de Madrid cuenta con el delantero, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, y sólo lo venderá si llega una oferta de, al menos, 35 millones de euros.

El club rojiblanco sabe que si vende al noruego perderá a un futbolista importante y al que difícilmente puede sustituir en el mercado de fichajes de invierno en donde solo suele haber disponibles jugadores que desean cambiar de equipo porque no están teniendo los minutos que desean.