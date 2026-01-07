Simeone sobre la necesidad del Atlético de Madrid con Sorloth y Julián Álvarez: "El equipo necesita a este Sorloth"

El entrenador del Atlético de Madrid destaca que Sorloth está en un buen momento y defiende a Julián Álvarez de las críticas tras su falta de gol en las últimas 8 jornadas de LaLiga

El Atlético de Madrid afronta la semifinal de la Supercopa de España frente al Real Madrid con dudas tras el empate 1-1 ante la Real Sociedad, Frente a los vascos, Solroth volvió a marcar y, por el contrario, Julián Álvarez sumo su octavo partido consecutivo en LaLiga sin ver puerta. El engranaje de ambos futbolistas en la punta de ataque rojiblanca parece atascarse, aunque Simeone sigue apostando por una doble punta en la que el Atlético de Madrid" necesita a Sorloth".

"Creo que Alexander Sorloth está, desde que llegó, para mí en el momento más regular a nivel juego. La verdad es que nos da situaciones diferentes a los otros delanteros que tenemos en la parte ofensiva. Lo necesitamos con la misma ambición y con el mismo hambre con el que está participando. Y su fortaleza física, evidentemente, nos da patrones para poder atacar de distintas maneras. Necesitamos tenerlo como está porque el equipo necesita a este Sorloth, claro", declaró Simeone que gestiona de forma natural la crisis de Julián Álvarez. "A veces hace falta acercarse y no hablar de fútbol. A veces hace falta acercarse y hablar de otras cosas de la vida, que también son muy importantes. Y bueno, creo que nos manejamos con la naturalidad de que, más allá de un futbolista, hay una persona. Y creo que lo más importante es que la persona esté bien", destaca el entrenador del Atlético de Madrid que desea lo mejor al argentino de cara al partido frente al Real Madrid. "Simplemente sirven los hechos y esperemos que mañana tenga un gran partido", sentencia en torno al tema.

Simeone sobre la Supercopa de España en Arabia Saudí

"Bueno, hay gente preparada para tomar decisiones en cuanto a quién está preparado o no. Nosotros, cada vez que hemos venido a jugar a Arabia, la verdad es que, como bien comentaba Koke, nos han recibido de la mejor manera, nos han tratado espectacularmente. Y bueno, ojalá que, si el Mundial es acá, pueda ser de la mejor manera que se imagina toda la gente del país".

Los precedentes del Atlético de Madrid y Real Madrid en Arabia Saudí

"A ver, siempre pienso lo mismo, sea a favor o en contra. Cada partido que comienza es diferente a todos los anteriores. Creo que tampoco el partido que jugamos en el Metropolitano va a estar relacionado con el partido que vamos a jugar mañana y, bueno, cada uno con sus virtudes. Tendremos que jugar el partido que creemos hacer para seguir en esta competición"