El Atlético de Madrid guarda un as bajo la manga con Julián Álvarez, a pesar de su mal momento

El delantero del Atlético de Madrid se medirá al Real Madrid, su víctima favorita. Julián Álvarez llega a la cita en un mal momento de cara a puerta, pero con la certeza de que las semifinales de la Supercopa de España ante el eterno rival es una oportunidad de oro para dar un volantazo a la dinámica negativa del gol y estrenarse en 2026

El Atlético de Madrid llega a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España con algunas dudas tras arrancar el año con empate en Anoeta. Los partidos fuera de casa no son el fuerte del conjunto colchonero que ha demostrado que lejos del Metropolitano pierde eficacia. Los rojiblancos desean volver a la senda de la victoria y que mejor manera que hacerlo eliminando de la Supercopa de España a su eterno rival, el Real Madrid. Para ello, a pesar de su mal momento de forma, el Atlético de Madrid se guarda un as bajo la manga con Julián Álvarez que se reencontrará con su víctima favorita.

El Real Madrid, la víctima favorita de Julián Álvarez

El delantero campeón del Mundo con la Selección argentina atraviesa un momento nefasto de cara al gol en el Atlético de Madrid. Su racha en LaLiga sin marcar asciende hasta los 8 partidos sin marcar de manera consecutiva, algo que está mermando el rendimiento de un Atlético de Madrid que necesita la mejor versión del atacante que, casualmente, suela aparecer contra el Real Madrid. Precisamente, el conjunto blanco es el próximo rival de los colchoneros que buscan dar un zarpazo a su eterno rival en la Supercopa de España. la defensa madridista llega con claras dudas al choque, algo que busca aprovechar Julián Álvarez para romper su maleficio con el gol, coger confianza de cara a lo que resta de temporada y, ya de paso, volver a amargarle la noche al eterno rival.

Los blancos son la víctima favorita de Julián Álvarez que se ha enfrentado en 8 ocasiones al cuadro que actualmente dirige Xabi Alonso. De esos enfrentamientos, Julián Álvarez ha anotado en 4 de ellos sumando un total de 5 goles que ponen en cabeza al Real Madrid como el equipo al que Julián Álvarez más goles le ha metido como futbolista, por delante de Fulham, Rayo Vallecano y Patronato. En la Supercopa de España, Julián Álvarez tiene la posibilidad de seguir ampliando su buen hacer ante los blancos y poner fin a una sequía goleadora que está mermando la mentalidad del argentino.

Simeone destaca el trabajo de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Sin ir más lejos, la falta de gol de Julián Álvarez ha sido noticia recientemente de forma negativa, aunque Simeone, que admite que el futbolista no está en un buen momento, da la cara por su estrella. "Los escucho hablar de Julián y el jugador que es. Para exigirle todo lo que le están exigiendo, es que nos ha dado mucho seguramente y ahora no se puede ver lo que nos ha dado. Y evidentemente, la exigencia está. Los escucho preocupados", resaltó Simeine tras el choque frente a la Real Sociedad.