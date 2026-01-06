Ter Stegen dice adiós a la Supercopa y abandona la concentración del Barcelona en Arabia

Marc-André ter Stegen sufrió un percance físico durante el último entrenamiento en Yeddah previo a las semifinales de la Supercopa de España, y regresa a Barcelona para someterse a pruebas médicas. El club azulgrana se ve obligado a activar un plan de emergencia con Diego Kochen para completar la portería de Hansi Flick

La Supercopa de España se le ha torcido al Barcelona incluso antes de empezar. Marc-André ter Stegen abandonó este martes la concentración azulgrana en Arabia Saudí tras sufrir un problema físico durante el entrenamiento vespertino en Yeddah. El portero alemán se retiró de la sesión unos 25 minutos antes de su finalización y, tras una primera valoración interna, el club decidió que regresara de inmediato a Barcelona para someterse a pruebas médicas.

El regreso a España ha sido confirmado por el propio club mediante un comunicado oficial. “El portero Marc-André Ter Stegen abandona la concentración del equipo azulgrana en Arabia Saudí para volver a Barcelona y someterse a pruebas médicas. Diego Kochen, portero del filial, se incorporará mañana a la expedición”, informó el Barça, despejando cualquier duda sobre la gravedad del contratiempo, aunque no sobre su alcance médico.

Un contratiempo que altera los planes de Flick

La baja de Ter Stegen supone un golpe inesperado para Hansi Flick, incluso teniendo en cuenta que el técnico alemán ya había señalado a Joan Garcia como titular para la semifinal ante el Athletic Club. La ausencia del guardameta titular no afecta directamente al once inicial, pero sí merma la mentalidad de un vestuario que pierde a su capitán durante la disputa del primer título del año.

Ante esta situación, el Barça activó un plan de emergencia y contactó con Diego Kochen, portero del filial, para que viaje de urgencia a Arabia Saudí. El joven guardameta estadounidense está previsto que llegue este mismo miércoles y quede disponible para el partido, ocupando una plaza en el banquillo.

Un curso marcado por la irregularidad

Para Ter Stegen, la noticia llega en el peor momento posible. El alemán atraviesa una temporada especialmente complicada, marcada por un historial reciente de problemas físicos que lo han tenido apartado de los terrenos de juego. Aunque desde el club se transmite cautela y las primeras informaciones apuntan a que no se trataría de una lesión grave, la preocupación existe.

Este nuevo percance aparece justo cuando el guardameta intenta recomponer su situación deportiva y personal dentro del club. Ter Stegen ha vivido meses de incertidumbre, con un protagonismo discutido y un contexto competitivo que ya no le resulta tan favorable como en etapas anteriores. Un nuevo problema físico podría dificultar aún más cualquier escenario de estabilidad o incluso posibles movimientos de futuro.

El portero regresará a la Ciudad Condal en las próximas horas y será sometido a pruebas médicas este miércoles para determinar con exactitud el alcance de la dolencia. Hasta que se conozcan los resultados, el club evita pronunciarse sobre plazos o diagnósticos.