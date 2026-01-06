Lamine Yamal, entre algodones antes de la semifinal ante el Athletic

El extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, no se entrenó con el grupo en la última sesión previa a las semifinales de la Supercopa de España por un proceso vírico que arrastra desde hace días. En el conjunto azulgrana transmiten calma y aseguran que no es nada grave, por lo que estaría disponible para el partido en Yeda

Sorpresa en el último entrenamiento del FC Barcelona antes de la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic Club. Lamine Yamal no saltó al césped junto al resto de sus compañeros en la sesión dirigida por Hansi Flick, una ausencia llamativa al tratarse del ensayo definitivo antes del duelo de este miércoles en Yeda.

Desde el club se apresuraron a lanzar un mensaje tranquilizador para la afición. El canterano permaneció en el interior del complejo deportivo realizando un trabajo físico específico, pautado por los servicios médicos, y en ningún momento se habló de lesión. La previsión del Barça es que el futbolista no tenga problemas para entrar en la convocatoria ante el conjunto bilbaíno.

Un virus estomacal como causa de la ausencia

Según ha informado Mundo Deportivo, Lamine arrastra desde hace varios días un virus estomacal que le ha dejado algo debilitado. Ese malestar ya le impidió ejercitarse con normalidad en el primer entrenamiento del año, el pasado 1 de enero, y ha llevado al cuerpo técnico a dosificarle para evitar riesgos innecesarios.

Tras haber disputado los 90 minutos en el primer partido de LaLiga en 2026, la victoria ante el Espanyol el pasado sábado 3, el jugador pudo haber sufrido en exceso, necesitando un descanso extra, más aún después del largo viaje desde España hasta Arabia Saudí.

Hansi Flick no dio explicaciones al respecto en la rueda de prensa previa al encuentro, ya que compareció ante los medios antes de que arrancara la sesión en la que el joven extremo no participó. Por ello, no hubo ocasión de preguntarle directamente por el estado del futbolista.

Lamine, única baja momentánea

El resto de jugadores desplazados a Arabia Saudí sí se entrenaron con normalidad, incluido Ronald Araújo, que sigue avanzando en su proceso de reintegración al grupo. Flick tenía previsto hablar con el central uruguayo tras el entrenamiento para valorar su presencia en la lista, aunque su participación en el partido no estaba inicialmente contemplada, las urgencias del equipo en la zona defensiva, y el buen rendimiento del central tras su regreso, podrían propiciar la aparición de Araujo, aunque sea de forma esporádica, si la eliminatoria lo requiere.

Mientras tanto, con Lamine Yamal, el Barça mantiene la prudencia. Todo apunta a que podrá jugar, pero su estado físico seguirá siendo observado con lupa hasta pocas horas antes del choque ante el Athletic, en una semifinal que marcará el primer gran objetivo del año para los azulgranas, con la posible disputa de la final a los pocos días, el domingo 11 de enero a partir de las 20.00 horas.