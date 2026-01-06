El Barcelona alcanza un acuerdo verbal para la llegada de Cancelo

El cuadro de Flick y Joan Laporta habría llegado a un acuerdo verbal para la llegada del luso, con una importante rebaja salarial y con la clara predisposición del jugador que regresaría al conjunto culé año y medio después según Sport

Este 6 de enero es un día marcado en el calendario de niños y no tan niños. El Día de Reyes hace que todos nos despertemos con esa ilusión por ver que nos han dejado los reyes. El Barcelona parece que quiere darle un gran regalo a sus aficionados y para ello está trabajando en la cesión de un Joao Cancelo que está loco por regresar a la ciudad condal año y medio después de terminar una cesión que dejó como resultado un total de 42 encuentros oficiales, cuatro goles y cinco asistencias.

La noticia saltaba este pasado lunes cuando Fabrizio Romano apuntó que Joao Cancelo se había ofrecido al Barcelona e incluso rebajarse su suelo para vestirse con los colores culés en el Camp Nou. El Barcelona no tardó en moverse y lanzó una oferta para repetir una nueva cesión de un Joao Cancelo que tiene contrato en Al-Hilal hasta junio de 2027. De esta información nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo.

La cesión de Joao Cancelo supera otra etapa en el Barcelona

Según ha adelantado el diario Sport, Joao Cancelo llegaría al Barcelona después de que los culés paguen un montante de unos cinco millones de euros en concepto de ficha por el defensor luso. El Barcelona estaría llevando a cabo una fuerte inversión ya que recordemos la cesión de Joao Cancelo desde Al-Hilal al Camp Nou sería por media temporada aunque también es importante remarcar que el ex del Manchester City se estaría rebajando su ficha en más del 50 por ciento.

El diario citado anteriormente también ha informado que el acuerdo entre Barcelona y Al-Hilal, con carácter verbal, ya se habría alcanzado y que ya se está trabajando en la redacción de los contratos para hacer oficial el anuncio de la cesión de Joao Cancelo más pronto que tarde.

La situación de Joao Cancelo facilita su llegada al Barcelona

Joao Cancelo no estaba siendo feliz en el Al-Hilal y es que el jugador luso, con pasado en Bayern de Múnich, Manchester City, Juventus, Inter de Milan, Valencia o Benfica, no tenía precisamente una buena relación con su actual entrenador, el italiano Inzaghi.

Por tanto, con la baja de larga duración de Christensen en el Barcelona y con Joao Cancelo con ganas de volver a vestir los colores blaugranas, parecía sencillo que el acuerdo entre partes llegase a buen puerto. La baja de Christensen ya 'obligó' a Hansi Flick a pedir públicamente un refuerzo en defensa y parece que el Barcelona cumplirá el deseo del técnico alemán pero no sabemos si será en el Día de Reyes.