Cancelo señala al Barcelona como su máxima prioridad y este responde con una oferta

El lateral portugués, João Cancelo, se ofrece para regresar al Camp Nou, acepta rebajarse el sueldo y ya espera una decisión del club tras la primera oferta del FC Barcelona al Al-Hilal. Todo ello, mientras el Inter de Milán parecía decidido a lograr su fichaje

João Cancelo tiene una idea fija desde hace semanas y no la esconde en su entorno más cercano: quiere volver a jugar en el FC Barcelona. A sus 31 años, el lateral portugués considera que su etapa en Arabia Saudí es circunstancial y que su ciclo deportivo pasa por regresar al fútbol europeo, concretamente al Camp Nou, donde ya dejó huella durante la temporada 2023-24. En las últimas horas, ese deseo ha empezado a tomar forma de operación real, hasta el punto de que el Barça ya ha presentado una primera oferta al Al-Hilal, según ha informado Fabrizio Romano.

En el club azulgrana ven a Cancelo como la opción más factible para reforzar la defensa en este mercado de invierno. No era la prioridad inicial, Hansi Flick prefería un central que pudiera adaptarse al lateral, pero el contexto económico y la voluntad del jugador han cambiado el orden de las decisiones. Cancelo está dispuesto a perdonar una parte muy importante de su salario para facilitar su regreso y encajar en el actual margen de ‘fair play’ financiero.

Un regreso que ya fue intentado

La historia entre Cancelo y el Barça no es nueva. En el verano de 2024, tras una cesión muy bien valorada a nivel deportivo, Deco intentó convertir su continuidad en una apuesta estratégica para el lateral derecho. Sin embargo, el Manchester City cerró la puerta a cualquier nueva cesión y exigió un traspaso. El Barça no pudo asumirlo y el portugués acabó firmando por el Al-Hilal por unos 25 millones de euros.

Año y medio después, el escenario es muy distinto. Cancelo entra en la recta final de su contrato, su relación deportiva con Simone Inzaghi no es fluida y el propio jugador ha dado el paso de ofrecerse al Barça. Su mensaje ha sido claro: está dispuesto a rebajarse la ficha de forma considerable con tal de volver a vestir de azulgrana. En el club ya lo saben y valoran ese gesto como un factor diferencial frente a otras opciones del mercado.

La oferta del Barça y el papel de Mendes

El Barça ha movido ficha con una propuesta orientada a una cesión, asumiendo solo una parte reducida del salario del futbolista. Es una fórmula similar a la que ya funcionó hace dos temporadas, cuando Cancelo llegó procedente del City. La operación se apoya también en la baja de larga duración de Andreas Christensen, que estará fuera al menos cuatro meses y libera margen económico.

Uno de los grandes aliados de Cancelo en esta operación es su agente, Jorge Mendes, muy próximo tanto a Joan Laporta como a Deco. El representante trabaja para desbloquear la salida desde Arabia y alinear voluntades en un momento clave del mercado. De hecho, el Barça tenía previsto reunirse con el Al-Hilal aprovechando su presencia en Arabia Saudí por la disputa de la Supercopa de España.

El Inter aprieta y el tiempo corre

Mientras el Barça decide, el Inter de Milán presiona. El club italiano mantiene negociaciones avanzadas con el Al-Hilal y tendría un principio de acuerdo entre entidades, pero aún necesita el visto bueno del jugador. Cancelo ha pedido tiempo y ha frenado cualquier avance a la espera de una respuesta definitiva desde Barcelona, consciente de que su prioridad es regresar al Camp Nou.

En el Barça, Flick, Deco y Laporta deben reunirse en Arabia para abordar el mercado y dar una respuesta inminente. El futbolista ha transmitido urgencia: el Inter podría retirar su propuesta si no hay una decisión en las próximas 48 horas. Cancelo ya se ve de azulgrana otra vez. Ahora falta saber si el club está dispuesto a convertir ese deseo en realidad.