Araujo entra en la convocatoria del Barcelona para la Supercopa de España

Tras varias semanas fuera y un retiro espiritual, Ronald Araujo está de vuelta con el FC Barcelona. El central uruguayo viaja a Arabia Saudí para afrontar la Supercopa de España y podría volver a tener minutos ante el Athletic Club en las semifinales

Ronald Araújo vuelve a acercarse al fútbol desde un lugar distinto. El central uruguayo viaja con el FC Barcelona a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España, en un movimiento cargado de significado, pero aún sin implicaciones competitivas claras. Tras más de un mes apartado por motivos de salud mental, su presencia en Yeda representa un paso más en un proceso que el club quiere gestionar con cautela, respetando en todo momento los tiempos y las sensaciones del propio futbolista.

Araújo regresó a los entrenamientos la semana pasada y desde entonces ha ido acumulando sesiones con el grupo, aunque sin entrar todavía en dinámica de convocatoria. No lo hizo en el derbi ante el Espanyol, pese a acompañar al equipo desde la grada, y tampoco hay garantías de que pueda tener minutos en la Supercopa. De hecho, tanto el cuerpo médico como Hansi Flick insisten en que la decisión final sobre su vuelta a competir será del jugador, que sigue siendo el principal responsable de marcar cuándo se siente preparado para reaparecer.

Un viaje que va más allá del fútbol

El desplazamiento a Arabia Saudí tiene un componente más emocional que deportivo. En el Barça entienden que volver a convivir con el grupo en una cita oficial, lejos de la presión del día a día, puede ayudar a Araújo a sentirse de nuevo parte activa del equipo sin la exigencia inmediata de rendir sobre el césped. Defender el título conquistado la pasada temporada ante el Real Madrid es el objetivo colectivo, pero en el caso del uruguayo la prioridad es otra.

Flick ha sido claro desde el primer momento. “Ronald no está listo en este momento. Es una situación privada”, afirmó el técnico alemán hace unas semanas, pidiendo respeto y evitando cualquier detalle sobre el estado del jugador. Esa línea se mantiene intacta. Nadie en el club quiere precipitar un regreso que podría resultar contraproducente tras una pausa que fue solicitada por el propio futbolista.

El origen de la pausa

El punto de inflexión llegó el 25 de noviembre, en Stamford Bridge. La expulsión ante el Chelsea en la Champions League, tras ver dos amarillas en apenas diez minutos, fue la gota que colmó el vaso. Araújo se vio superado por la situación, recibió críticas duras y decidió frenar. Habló con técnicos y directivos y pidió parar para atender un problema de salud mental que le impedía seguir compitiendo con normalidad.

Durante ese tiempo, el central contó con el respaldo del club y se alejó del foco mediático. Incluso realizó un viaje espiritual a Israel a principios de diciembre, buscando calma y apoyo en sus creencias religiosas. El Barça aceptó su licencia temporal con un mensaje claro: lo primero era el bienestar de la persona, por encima del jugador.

Una vuelta progresiva y vigilada

El lunes 29 de diciembre se produjo el primer paso visible hacia el regreso, con su reincorporación a los entrenamientos. Desde entonces, su evolución ha sido diaria y siempre supervisada por los servicios médicos. La idea es que Araújo se sienta cómodo, sin presiones externas ni internas, y que su reintegración sea progresiva.

En la convocatoria para la Supercopa, el Barça solo cuenta con dos bajas seguras: Gavi y Christensen. El caso del centrocampista andaluz es simbólico, ya que también podría viajar a Arabia pese a no estar aún disponible, como forma de reforzar su vínculo con el grupo tras una larga lesión.

Para Araújo, el viaje a Yeda no es un regreso definitivo, pero sí una señal clara de que el camino de vuelta está en marcha. Sin fechas marcadas ni obligaciones deportivas inmediatas, el segundo capitán del Barça empieza a reconstruir su sitio desde dentro, con calma y con el respaldo total del club.