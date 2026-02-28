Lamine Yamal supera su primer bache mental en el Barcelona: "Ahora soy feliz jugando"

El atacante azulgrana fue el gran protagonista ante el Villarreal con su primer 'hat trick' desde que subió al primer equipo y, tras el partido, comentó el momento tan dulce por el que atraviesa y la evolución que está experimentando con el paso de los años

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, dio un paso adelante en su juego ante el Villarreal (4-1) en el Spotify Camp Nou en una actuación sublime de Lamine Yamal, que con 18 años, 7 meses y 15 días se convirtió en el jugador más joven en la historia del club azulgrana en marcar un triplete en la competición liguera.

Tras el partido, el delantero Lamine Yamal ha asegurado que desde hace unas semanas ha recuperado "las ganas de sonreír jugando" y vuelve a ser "feliz" sobre el terreno de juego.

En declaraciones a Movistar+, el futbolista catalán ha explicado que ha superado la pubalgia que le lastró en el primer tramo de la temporada: "Era una mezcla de todo. No me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia. No era feliz jugando, se notaba. Desde hace una semana o así, me encuentro mucho mejor. Me dan ganas sonreír jugando como hacía tiempo que no me pasaba y ahora soy feliz jugando".

Lamine Yamal ha dicho que está "muy contento" por la victoria del equipo ante un rival que ha demostrado que es "muy bueno", y ha detallado cómo a vivido la acción de su segundo gol.

"La clave es tener calma. Cuando tengo el balón, el que decide para que lado voy soy yo. He esperado a que Cardona saltara, me he podido ir, luego casi me la quita Moleiro y la definición... tenía que entrar alguna", ha comentado el delantero, sonriente.

Lamine Yamal ha declarado que "la gente quiere que con 16 años meta 100 goles" y, pese a admitir que ya le "gustaría", eso es "muy difícil" y él se centra en ir "poco a poco" para intentar "ayudar al equipo".

También ha elogiado la influencia de Pedri cuando ha salido al campo en la segunda parte: "Ha controlado el partido. El pase que me ha dado (en la acción del 3-1) ha sido increíble, me deja solo. Estoy contento también por su vuelta".

Flick y Lamine se reconcilian

Para acallar todos los rumores que existen sobre la mala relación existente entre Hansi Flick y Lamine Yamal, el entrenador del Barcelona ha dejado claro que en su vestuario manda él y lo cambia cómo y cuando quiere. Eso sí, prefiere verlo sonreír como cuando salió del campo hoy ante el Villarreal: "Cuando Lamine Yamal disfruta jugando al fútbol, es perfecto para su fútbol y para el de su equipo".El técnico alemán ha valorado, en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Spotify Camp Nou, que más allá del 'hat-trick' que anotó el atacante catalán, el primero con la zamarra azulgrana, también le gustó "cómo" presionó sin balón a los futbolistas del equipo castellonense.

Los oponentes lo marcan con tres defensas y eso es difícil para su confianza y para el uno contra uno. Cuando disfruta jugando al fútbol, es perfecto para él y para nosotros", ha añadido.

El joven atacante azulgrana, por su parte, también se pronunció sobre este último cambio y reconoció que habían firmado un pacto en el descanso. Cuando el Barcelona ganaba 2-0, el técnico culé le avisó que si el equipo metía el tercero le sustituiría para darle descanso de cara al duelo copero frente al Atlético de Madrid. Y así sucedió, aunque el marcador fue de 3-1 cuando le dio relevo.