Flick aprueba a Cancelo y señala las limitaciones económicas del Barcelona: “No podemos pagar cientos de millones por jugadores como otros equipos”

Antes de afrontar las semifinales en la Supercopa de España ante el Athletic Club, Hansi Flick admitió que el fichaje del Joao Cancelo no está cerrado, pero defendió su encaje deportivo y su polivalencia ofensiva. Además, habló de la situación económica de la entidad azulgrana, la confianza en los jóvenes y la exigencia competitiva ante un equipo bilbaíno al que no considera un rival menor

Hansi Flick compareció en Yeda con un mensaje claro y medido. Sin euforia, pero con convicción. En la previa de la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club, el entrenador del Barcelona se mostró esperanzado con la posible llegada de Joao Cancelo, aunque insistió en que la operación todavía no está cerrada. No fue una declaración de intenciones al uso, sino una explicación detallada del porqué el club valora seriamente esta vía.

El alemán puso el foco en el perfil futbolístico del lateral, especialmente en su capacidad para aportar soluciones ofensivas desde ambos costados. “Puede jugar en los dos laterales y nos daría una opción más”, señaló, subrayando que, en el contexto actual del Barça, sumar alternativas sin comprometer el equilibrio del grupo es clave. El técnico no escondió que también se estudió la llegada de un central, pero dejó claro que esta operación “tiene sentido” por el encaje inmediato y el margen económico.

Realismo económico y confianza en los jóvenes

Flick fue especialmente transparente al abordar las limitaciones financieras del club. Sin compararse directamente con otros gigantes europeos, deslizó una reflexión que define el momento del Barça. “No podemos pagar cientos de millones por jugadores como otros equipos, por eso tenemos que ser listos”, explicó, antes de poner en valor el crecimiento de los futbolistas jóvenes.

Flick defendió este escenario como una oportunidad y no como una debilidad. Considera que la falta de grandes desembolsos ha permitido que muchos canteranos y jugadores en formación ganen peso real en el equipo. En ese contexto, la posible llegada de Cancelo se interpreta como un complemento: experiencia, calidad contrastada y conocimiento del club, sin frenar el desarrollo interno.

Cancelo, una pieza que suma sin romper el plan

El técnico fue claro al explicar qué espera del lateral portugués si finalmente se concreta su regreso. Valoró su nivel ofensivo, su lectura del juego y su capacidad para adaptarse a diferentes roles, aunque también dejó claro que no es un jugador exento de defectos. “Conocemos sus fortalezas y sus debilidades. Si llega, trabajaremos en ello”, apuntó con naturalidad.

El entrenador evitó entrar en debates sobre el pasado, especialmente sobre la salida del jugador en 2024. Con una sonrisa irónica, zanjó el asunto recordando que él llegó después y que trabaja con lo que tiene. Su discurso fue coherente con una idea de continuidad y adaptación.

Una Supercopa que exige precisión y compromiso

Más allá del mercado, el entrenador centró gran parte de su comparecencia en el desafío inmediato. Flick advirtió de que el Athletic es “uno de los mejores equipos de España” y recordó que en un torneo como la Supercopa solo hay margen para dos partidos. “Es el camino más corto para ganar un título”, insistió, reclamando máxima concentración.

El alemán fue autocrítico con el rendimiento reciente y señaló errores defensivos y falta de conexión colectiva en algunos tramos. Reclamó un equipo más compacto, solidario y atento a los detalles. También confirmó que Joan García será el portero titular y que la posible vuelta de Ronald Araújo se decidirá tras hablar con el jugador y evaluar sensaciones.

En Yeda, Flick no vendió humo ni promesas grandilocuentes. Habló de límites, de trabajo y de decisiones pensadas. Entre ellas, la de Cancelo, que aún no es realidad, pero que encaja en un Barça que busca competir bajo sus limitaciones económicas.