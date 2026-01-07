Ernesto Valverde, muy claro: "Ha sido uno de los peores partidos que hemos hecho en mucho tiempo"

El entrenador del Athletic Club compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la dura derrota de su equipo frente al Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España, en la que recibieron cuatro goles en la primera parte

El Athletic Club se marchó de Arabia con una importante goleada recibida ante el Barcelona, con un resultado final de 5-0. El conjunto vasco no pudo sobreponerse al asedio y presión de los de Hansi Flick, sobre todo, en la primera parte donde recibieron hasta cuatro goles. Por ello, Ernesto Valverde analizó en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, la derrota sufrida en la noche de hoy en el King Abdullah Sports City, en la que destacó las claves del encuentro y la superioridad del equipo azulgrana, que llegaba en un gran estado de forma.

Valverde analiza el duro golpe contra el Barça

En este sentido, Ernesto Valverde, que se verá las caras con Ziganda en Copa del Rey, hizo balance de la derrota del Athletic Club contra el Barcelona: "Ha sido un partido que, si bien hemos empezado bien, cuando el Barça nos ha hecho un gol hemos acusado demasiado el golpe. Una cosa es que lo acusas por lo que es, pero si agachas la cabeza contra un equipo así te pasa por encima porque no tiene piedad. Nos hemos ido 4-0 al descanso, muy doloroso. En el segundo tiempo teníamos que intentar que no fuera a más. No estábamos bien, ni bien colocados ni con el espíritu suficiente como para hacerles más frente. Sobre todo, que no hubiera más sangre. Ha sido un suplicio. Tenemos que levantarnos, es lo que toca".

Por otra parte, Ernesto Valverde fue preguntado por las dudas que puede dejar la derrota, la que también analizó Vivian e Iñaki Williams: "Eso ya lo veremos. No es algo que se repita habitualmente. Lo que ha ocurrido hoy, y también hay que valorar lo que había enfrente, no es habitual en nuestro equipo. El Athletic siempre planta cara, intenta llevar los partidos al máximo, en casa y fuera, y esto que ha pasado hoy normalmente no ocurre. Quizá lo de esperar un poco más atrás para estar más juntos no ha salido bien, pero hay que hacer frente a la situación y a la derrota".

Ernesto Valverde asume como "varapalo" la goleada frente al Barcelona

Además, Ernesto Valverde siguió lamentando lo que supuso recibir cuatro goles en la primera parte: "Ahora hay que levantarse después de un varapalo como este. Ha sido feo. Puedes perder de muchas maneras, pero irte 4-0 al descanso significa que el rival ha sido muy superior. No es lo que queremos y no tenemos una buena sensación. Hay que levantarse". Por otro lado, el técnico del Athletic Club fue preguntado por el hecho de que Vivian e Iñaki Williams hayan pedido perdón públicamente: "No suelo hacer eso, no me gusta. En ese sentido, trato de preparar al equipo para que dé todo y, si podemos ganar y golear, lo hagamos. Esto es un juego en el que hay que sobreponerse a las situaciones que se van dando, y eso es lo que tenemos que hacer".

Por último, Ernesto Valverde se rindió al equipo de Hansi Flick: "No puedo valorar al rival. El mejor Barça de la temporada te puede golear y el peor también. Viene en un buen momento, los rivales le llegan, nosotros también hemos tenido ocasiones, pero valoro más nuestra resistencia. El Barça es muy bueno, pero nuestra respuesta no ha sido de las mejores".