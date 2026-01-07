Cubarsí y su gesto con Unai Simón: "Somos compañeros de selección y hemos ido a ver cómo estaba"

El central del Barcelona, al igual que Raphinha, fue otro de los jugadores del conjunto de Hansi Flick que compareció ante los medios de comunicación, donde aprovechó para destacar el detalle que tuvo con el portero del Athletic, compañero en el combinado dirigido por Luis de la Fuente

Cubarsí volvió a liderar al Barcelona en el partido contra el Athletic Club, con el que se han clasificado a la final de la Supercopa de España. El central, en este caso, tuvo a Eric García como compañero en el eje de la zaga, tras la decisión tomada de un Hansi Flick que ha tranquilizado con la suplencia de Lamine Yamal. Además, el defensa de 18 años ha valorado la victoria ante el equipo de Ernesto Valverde, con un contundente 5-0 que deja señalado a Unai Simón, por lo que el azulgrana ha querido tener un gesto con el portero tras el pitido final del árbitro.

Cubarsí resalta la efectividad del Barcelona en los últimos metros

Cubarsí ha destacado la efectividad del Barcelona como una de las claves de la victoria por 5-0 ante el Athletic Club: "Hemos estado muy efectivos arriba y yo creo que eso nos ha dado que lleguemos a la segunda parte con más ventaja y que después pudiéramos llevar el ritmo del partido como nosotros queremos. Yo creo que ahí ha sido la clave. Los de arriba están muy enchufados. Ahora llevamos una buena racha de portería cero que yo creo que es importante, con muchas victorias, mucho trabajo y muchas cosas positivas. Tenemos que seguir por este camino".

Cubarsí habló, por otra parte, del gesto que tuvo con Unai Simón tras el partido, ya que le consoló tras la dura derrota sufrida: "Somos compañeros de selección y somos muy buenos amigos, todos los españoles. Hemos ido a ver cómo estaba, pero nos ha dicho que estaba bien y que a tope con la final". Por último, el central del Barcelona eligió entre Real Madrid o Atlético de Madrid como rival en la final de la Supercopa de España del próximo domingo: "A todo el mundo le apetece un Clásico, pero venga el que venga, estamos dispuestos a luchar e iremos con todo".

Raphinha valora la vuelta de Fermín al equipo

Por otra parte, Raphinha hizo balance de la victoria contra el Athletic Club, del que también hablaron Vivian e Iñaki Williams: "Cuando estamos bien, haciendo las cosas bien, defendiendo y atacando bien, creo que el partido se vuelve más fácil. No es que sea un partido fácil, porque jugar contra el Athletic es siempre un partido muy complicado. Es un equipo que tiene mucha calidad y que tiene muchos jugadores que te pueda resolver un partido. El que hace el partido fácil o difícil somos nosotros mismos".

Además, Raphinha apuntó que "Roony ha entrado muy bien, Fermín también ha vuelto ahora muy bien y creo que esto demuestra un poco la calidad del equipo. Yo siempre voy a buscar mi mejor nivel y voy a seguir intentando hacer una temporada, si no perfecta, casi perfecta". Por último y siguiendo la pregunta de Cubarsí, el internacional con Brasil no escogió un rival para la final, entre Real Madrid y Atlético de Madrid: "Gane el que gane el partido siguiente, nosotros estamos preparados para quien venga. Cn esta mentalidad, lo tenemos todo para ganar".