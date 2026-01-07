Hansi Flick tranquiliza tras la suplencia de Lamine Yamal: "No es por nada de lesión"

El técnico alemán del Barcelona valoró en rueda de prensa la contundente goleada que lograron ante el Athletic Club de Ernesto Valverde, que les da el pase a una final donde ya espera a Real Madrid o Atlético de Madrid, además del estado del joven extremo

El Barcelona ya está en la final de la Supercopa de España. El conjunto culé está a tan solo 90 minutos de conseguir un nuevo título y trofeo para sus vitrinas. Para ello, deberán derrotar a Real Madrid o Atlético de Madrid, que miden sus fuerzas en la segunda semifinal que tendrá lugar mañana. No obstante, Hansi Flick, que ha sido uno de los artífices de la goleada al Athletic Club, ha valorado el enfrentamiento y confirmado el estado de Lamine Yamal, que ha sido suplente en el día de hoy y disputando tan solo 18 minutos.

Hansi Flick destaca la "confianza" que tiene el Barcelona

Hansi Flick hizo balance de la victoria de su equipo contra el Athletic Club de Ernesto Valverde, que fue muy claro en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Barcelona: “Para mí, siempre que acaba el partido ya pienso en el siguiente, pero aprecio mucho lo que he visto hoy. Dejamos la portería a cero de nuevo y eso es muy bueno porque nos da confianza en defensa. Hoy hemos visto una mentalidad y actitud diferentes y me a gustado mucho ver cómo hemos jugado como equipo, tanto en ataque como en defensa. Ha sido muy bueno ver eso. Estuvimos muy bien conectados, en las posiciones correctas y creando ocasiones. Eso es lo que me gusta ver y, además, los goles fueron increíbles. Pero es solo un partido".

Además, Hansi Flick apagó las alarmas tras la suplencia de Lamine Yamal, que era un secreto a voces por la figura de Roony: "No se encontró bien en los dos últimos días. Ayer hizo algo de tratamiento y estaba mejor, pero no ha podido entrenar en los dos últimos entrenamientos y por eso ha sido suplente, pero no es por nada de lesión, es del estómago, no se encontraba bien". Por otra parte, el técnico del Barcelona alabó el partido de Raphinha: "Estoy muy feliz por él. Siempre demuestra el 100% de mentalidad en el campo y estoy muy contento de tenerlo de vuelta".

Hansi Flick mantiene la incertidumbre con el futuro de Lewandowski

De la misma manera, Hansi Flick se deshizo en elogios con el partido que realizaron los suyos, por el cuál jugadores del Athletic Club como Vivian e Iñaki Williams pidieron perdón: "Necesitamos algunos minutos para meternos en el partido. Íbamos en la posición correcta, muy parecido a los planes de partido que tenemos siempre: controlar el partido. Y después de los dos o tres goles supimos mantener el balón y hemos estado muy centrados los noventa minutos hasta el final del partido y defendiendo bien".

Por último, Hansi Flick fue preguntado por el futuro de Lewandowski y su posible fichaje por un equipo de Arabia: "Soy muy honesto con él. Estoy muy feliz con él, está en un buen nivel, entrena bien y marca goles. En esa posición tenemos dos jugadores que pueden jugar y estoy muy contento con su calidad. No digo que se vaya a ir, ¿por qué? Tenemos tiempo y veremos qué pasa, decidiremos al final de temporada".