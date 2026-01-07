Roony Bardghji por Lamine Yamal

El FC Barcelona y Hansi Flick decidieron reservar al atacante en el último entrenamiento del equipo antes de medirse al Athletic. Todo hace indicar que el técnico alemán le reservará de inicio en la semifinal

Lamine Yamal comienza a sufrir el desgaste de sus primeros años en la elite. El atacante azulgrana vuelve a ser noticia horas antes de que el FC Barcelona dispute la primera semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club por un nuevo contratiempo.

El delantero azulgrana no se ejercitó junto al resto de sus compañeros en la última sesión de entrenamiento antes de mdirse este miércoles al conjunto vasco en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí). Según Mundo Deportivo, el virus estomacal que lleva padeciendo desde el comienzo del nuevo año le ha dejado muy debilitado y, fruto de ello, el atacante culé se quedó en el interior del complejo deportivo para realizar trabajo específico.

De este modo, existe una cierta preocupación tanto en el cuerpo médico como en el cuerpo técnico y podrían optar debido a los problemas físicos que está padeciendo Lamine este curso tanta frecuencia. Por ello, no sería nada raro que Flick decidiera dejarle en el banquillo frente a los rojiblancos de inicio, con vistas a reservarle para una hipotética final contra Atlético o Real Madrid.

Los cambios de Flick en su once

La presencia de Lamine Yamal en la semifinal contra el Athletic está más en el aire que nunca y Flick está estudiando la opción de darle descanso al atacante, al menos, hasta que su presencia se antoje necesaria. Ronny Bardghji cuenta con muchas papeletas para ser su sustituyo en el ataque azulgrana frente a los leones.

Asimismo, el técnico alemán estudia retrasar a Eric García a eje de la zaga junto a Cubarsí y usar a Fermín, viendo el éxito ante el Espanyol, como mediapunta.

Ter Stegen se vuelve para Barcelona

Quien no va a poder vestirse de corto en esta semifinal ni en todo el certamen es el portero alemán del Marc-André ter Stegen, quien abandonó ayer por lesión la concentración del equipo en Yeda, El meta germano ha regresado a la ciudad condal para someterse a pruebas médicas.

De esta manera, se le complica al cancerbero azulgrana una vez más su progresión esta temporada y se le pone cuesta arriba las opciones de mercado que tenía sobre su mesa, entre ellas, la del Girona.

El meta del filial Diego Kochen ha sido el gran beneficiado de su nuevo contratiempo y este miércoles se incorporará a la expedición del Barcelona en la ciudad saudí para reemplazar al meta alemán como tercer portero y acompañar tanto a Joan García como al polaco Wojciech Szczęsny.

Araujo sí se entrena

El resto de futbolistas desplazados a Arabia Saudí participaron con normalidad de la sesión dirigida por el entrenador Hansi Flick, incluido el central Ronald Araujo, que ha regresado a la expedición tras unas semanas de ausencia por problemas de salud mental.

Preguntado por el estado del uruguayo, el preparador alemán dijo en la rueda de prensa previa que su intención era hablar con el defensa después del entrenamiento para saber si se veía preparado para jugar, aunque admitió queutilizarlo no entraba inicialmente en sus planes.

Los únicos dos jugadores descartados oficialmente para el partido de este miércoles, además de Ter Stegen, son los lesionados Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen, quienes se quedaron en Barcelona para continuar con sus respectivos procesos de recuperación.