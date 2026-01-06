Barcelona - Athletic: Horario y dónde ver en TV la primera semifinal de la Supercopa de España

Los de Flick y los de Valverde disputan en tierras saudíes la primera semifinal este miércoles en busca de un billete para la gran final. Ambos equipos llegan con dinámicas muy diferentes

FC Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan desde este miércoles en Yeda (Arabia Saudí) la Supercopa de España, el primer título de 2026 que defiende un FC Barcelona que es el club con más títulos en la competición, con 15, mientras que el Real Madrid domina si se tienen en cuenta las ediciones disputadas en la península arábiga.Tres trofeos ha levantado el Real Madrid en Arabia Saudí. El primero en 2020, el segundo, -tras un parón de la disputa en dicho país debido a la pandemia del coronavirus-, en 2022 y el último hace dos temporadas, en 2024.Por su parte, el FC Barcelona ha vencido en las ediciones de 2023 y 2025, ambas sobre el Real Madrid, que le valieron para mantener su ventaja en cuanto a títulos globales en una competición cuya primera edición se disputó en 1982. En el global, el Barça tiene 15 títulos en sus vitrinas y el Real Madrid con 13.

Ernesto Valverde, entrenador el Athletic Club, encara la Supercopa de España con la posibilidad de conquistar su tercer título e igualar así a Johan Cruyff y Pep Guardiola como técnicos más laureados en este torneo.

El técnico del equipo rojiblanco es además el que más experiencia acumula en la Supercopa de los cuatro que participarán este curso, ya que ha dirigido nueve partidos en seis ediciones al frente de tres equipos (Espanyol, Athletic y Barcelona). Simeone, con el Atlético de Madrid, suma ocho partidos y un título (2014) en cinco ediciones, el alemán Hansi Flick logró el trofeo la pasada temporada con el Barcelona en su primera participación mientras que el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, es debutante en la competición.

La sexta edición de la Supercopa de España en tierras árabes

La Supercopa de España afronta su sexta edición en Arabia Saudí, con Yeda como ciudad sede por tercera vez.

El estadio Al Jawhara ("La Joya Radiante", en castellano) acogerá las semifinales y la final. El FC Barcelona-Athletic Club abrirá el torneo el miércoles a las 20:00 horas CET, (-1 GMT) y el jueves será turno para Atlético de Madrid y Real Madrid, a la misma hora. La final, entre el vencedor de cada encuentro, el domingo.

