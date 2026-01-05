El Athletic confirma dos bajas importantes para la Supercopa: Cuatro canteranos e Izeta, pendiente de resolver su futuro, viajan a Arabia Saudí

El Athletic Club pone rumbo a Arabia Saudí para enfrentarse al FC Barcelona este miércoles, en la semifinal de la Supercopa de España, en un partido en el que no van a estar disponibles ni Aymeric Laporte ni Yuri Berchiche que no se han recuperado a tiempo de sus respectivas lesiones

El Athletic Club deja atrás LaLiga, en donde ha cerrado una primera vuelta muy mala con sólo 24 puntos, y ya está totalmente centrado en la Supercopa de España la cual afronta con la ilusión de poder ganar un título. Para lograrlo, tendrá que superar a dos de los tres mejores equipos del fútbol español, siendo su primer escollo el FC Barcelona este mismo miércoles. Un encuentro en el que el equipo no podrá contar con dos jugadores importantes como son Aymeric Laporte y Yuri Berchiche. Sí estarán a disposición de Ernesto Valverde cuatro canteranos y Urko Izeta, que viaja a pesar de que su futuro está en el aire.

Aymeric Laporte y Yuri Berchiche se quedan fue de la convocatoria para el partido contra el FC Barcelona, correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España

El Athletic Club se ha ejercitado con normalidad en Lezama antes de poner rumbo a Arabia Saudí, país en donde se disputa la Supercopa de España, en una sesión que ha estado marcada por las ausencias de Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, quienes se siguen recuperando de sus lesiones.

Ninguno de los dos defensas ha entrado en la convocatoria para jugar el partido de semifinales de la Supercopa de España. Igual que ha ocurrido con los lesionados de larga duración Unai Egiluz, Beñat Prados y Maroan Sannadi. Quien sí ha entrado finalmente ha sido Mikel Vesga. Ha sido una sorpresa ya que el centrocampista no ha entrenado con sus compañeros este lunes.

Por otro lado, Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, sí ha citado para esta cita a cuatro canteranos que esperarán su oportunidad de jugar. Los seleccionados han sido el portero Mikel Santos, Iker Monreal, Selton Sued Sánchez y Éder García.

Otro que está presente en la relación de nombres que viaja a Arabia Saudí en la expedición del Athletic Club es Urko Izeta. El delantero está buscando una salida en el mercado de fichajes de invierno. Son muchos los clubes de Segunda división que lo desean, aunque alguno como la UD Las Palmas ya se ha caído de esa carrera, pero ninguno puede pagar los 2 millones de euros que exige el club vasco para dar luz verde a la operación. Estos equipos van a esperar a los últimos compases del mercado de invierno para ver si el Athletic Club acepta ceder a Urko Izeta.

La convocatoria completa del Athletic Club para disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí:

Unai Simón, Álex Padilla, Mikel Santos, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Nico Williams, Guruzeta, Areso, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Adama Boiro, Unai Gómez, Nico Serrano, Robert Navarro, Izeta, Rego, Selton , Monreal y Eder García.