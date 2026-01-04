Las dudas con Laporte y Yuri imperan en el Athletic Club

Todas las miradas en el Athletic Club apuntan a Yuri y Laporte que, dependiendo de como evolucionen durante esta semana, estarán presentes o no en la Supercopa de España. El lateral tiene más posibilidades de llegar a la cita que el central, que aunque no está descartado es poco probable que llegue a tiempo

El año no ha comenzado para el Athletic Club como Ernesto Valverde pretendía. El empate ante Osasuna es un resultado insuficiente para comenzar el 2026 y de cara a la Supercopa de España, que arranca en breve. El cuadro bilbaíno volvió a mostrar signos de debilidad, especialmente en defensa. Los rojillos pudieron irse al descanso con una ventaja mayor y haber sentenciado el partido en los primeros 45 minutos. El Athletic Club echó en falta la presencia de Laporte y de Yuri, que siguen generando dudas en el combinado vasco de cara a la Supercopa de España.

Las dudas con Laporte y Yuri de cara a la Supercopa se mantienen en el Athletic

Sin tiempo para descansar, el Athletic Club ya ha planeado la semana de entrenamientos de la que dependerá la presencia de Yuri y Laporte en la Supercopa de España. Ambos futbolistas lo tienen complicado para llegar, pero en el club no se dan por vencido y son conocedores que, para tener más posibilidades de triunfo en Arabia, necesitarán de dos de los mejores defensores que posee Ernesto Valverde en la plantilla. De momento, ambos defensas han comenzado el período de preparación para la Supercopa de España con trabajo individual para seguir tratando las molestias que disponen de sus respectivas lesiones y que le impiden estar al 100%. Dependiendo de la evolución, Ernesto Valverde estudiará las opciones de incluirlos en la convocatoria para el duelo ante el Barcelona. Yuri llega con más posibilidades que Laporte que, aunque no está descartado, su lesión apunta a necesitar más tiempo de recuperación. Con la vuelta del lateral, Valverde solventaría uno de los quebraderos de cabeza que actualmente rondan por la cabeza del técnico, que elevaría de esta forma el nivel defensivo de los rojiblancos después de lesionarse ante el Celta para cerrar el año.

Valverde mira y analiza las posibilidades del Athletic en la Supercopa

Mientras tanto, Valverde alza la vista para mirar al futuro y empieza a sacar las primeras conclusiones de cara a la Supercopa de España tras el partido ante Osasuna. "Vamos a jugar una Supercopa, una semifinal, nada está escrito y, evidentemente, ya sabemos que no somos los favoritos para ganar la Supercopa ni para esta semifinal, porque ahí jugamos contra equipos potentes, pero hay que jugarlo y todo está abierto. Vamos a intentar explotar nuestras posibilidades en la medida que podamos", avisó el 'Txingurri' Valverde en rueda de prensa después de remontar un 1-0 ante Osasuna en El Sadar para sacar un punto, algo que da esperanzas al cuadro rojiblanco para medirse al Barcelona.