Osasuna 1-1 Athletic Club: Año nuevo, mismos fallos

Osasuna y Athletic Club empataron 1-1 en el primer partido del año para ambos conjuntos, que deja insatisfechos a sus técnicos

Osasuna y Athletic Club sellan un empate insuficiente, pero no dañino, para comenzar el 2026. El año nuevo deja en ambos equipos los mismo fallos con los que se cerró el 2026. Un gol de Rubén García, con ayuda de Unai Simón, en la primera parte y uno de Guruzeta en la segunda mitad establecieron el empate 1-1 en el marcador.

El Athletic Club tira la primera mitad a la basura

La primera parte fue monocromática. El rojiblanco no pudo imponerse en El Sadar que disfrutó de los primeros 45 minutos de un Osasuna muy ordenado en defensa y contragolpeando a una zaga bilbaína que dejaba mucho que desear. Budimir perdonó el primer gol de los rojillos tras una mala toma de decisiones de Paredes, que se vio empequeñecido frente al croata. Más tarde, Moncayola vio como Unai Simón protagonizaba la parada del encuentro. El portero internacional español, como si del balonmano se tratase, sacó una mano espectacular al remate del '7', que se echaba las manos a la cabeza. las oportunidades se multiplicaban hasta que llegó el gol de Rubén García. El 'joker', con un trallazo desde 30 metros de tiro libre, venció a Unai Simón que, esperando el centro, se comió el chuto del rojillo, que entró por el centro de la portería. Con el gol, el Athletic se echó para adelante en busca del gol, aunque un tímido chut de Guruzeta que acabó con Sergio Herrera mandando a córner fue el único peligro de 'los leones'.

Guruzeta se reencuentra con el gol

En la segunda mitad, el Athletic Club le imprimió más velocidad e intensidad al juego, pero los errores en la entrega se multiplicaban. Con un panorama asolador, Ernesto Valverde movió el banquillo y sacó del campo a Sancet, Iñaki Williams y Galarreta. la entrada de Rego, Berenguer y, en especial, Robert Navarro, revolucionaron a un equipo que encontró, en el minuto 70 , el premio del gol. El '23' del Athletic Club fue el encargado de asistir a Guruzeta para que pusiera el 1-1 en el marcador con un balón que rompió la defensa rojilla y dejó, completamente solo, al delantero vasco que suma su segundo gol en LaLiga este año. Tras el gol, Osasuna no supo reaccionar y el Athletic Club rozó el segundo tanto, pero el 1-1 imperó en el marcador hasta el final, dejando descontento a ambos equipos que esperaban sumar 3 puntos en el primer choque del año.

Ficha técnica:

1 – Osasuna: Sergio Herrera; Rosier (Arguibide, m. 85), Catena, Herrando, Javi Galán; Moncayola, Torró, Aimar (Moi Gómez, m. 84); Rubén García (Barja, m. 76), Budimir (Raúl, m. 76), Víctor Muñoz.

1 – Athletic: Unai Simón; Gorosabel (Areso, m. 69), Paredes, Vivian, Adama; Ruiz de Galarreta (Rego, m. 60), Jauregizar; Iñaki Williams (Berenguer, m. 60), Sancet (Navarro, m. 60), Nico Williams (Serrano, m.89); Guruzeta.

Goles: 1-0, m.34: Rubén García. 1-1, m.71: Guruzeta.

Árbitro: Jose Luis Munuera (Comité andaluz), asistido por Antonio Ramón y Adrián Díaz. Amonestó a los locales Moncayola, Catena y a los visitantes Paredes, Bretones y Adama.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 22.010 aficionados