Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, sobre el criterio arbitral: "Yo lo veía todo a nuestro favor y veía que el árbitro pitaba todo a favor de Osasuna"

El entrenador del Athletic Club, tras el empate ante Osasuna, se mojó acerca de la actuación arbitral, especialmente señalando el criterio arbitral de José Luis Munuera

El Athletic Club estrena el año con epate ante un Osasuna que fue de más a menos. El empate dejó insatisfecho a ambos conjuntos, especialmente al rojiblanco que comienza el año con los mismos errores que terminó el 2025. Para Ernesto Valverde, el Athletic Club no es el único que comete errores ya que se atrevió a hablar del criterio arbitral de José Luis Munuera argumentando que el colegiado interpretaba las acciones de manera muy diferente a como lo hacía él.

Ernesto Valverde sobre el criterio arbitral en el Osasuna - Athletic Club de la jornada 18 de LaLiga

"Cada uno mira siempre todo a su favor. Yo lo veía todo a nuestro favor y veía que el árbitro pitaba todo a favor de Osasuna, y el trabajo de Osasuna hacía lo contrario; pues qué le vamos a hacer, no tengo mucho criterio porque al final lo ves todo de lejos. Sí me ha parecido que había una mano clarísima que luego ha sacado una tarjeta a Paredes; me ha parecido increíble, pero bueno, son situaciones que se van sucediendo durante los partidos; se equivocan igual que nosotros".

Guruzeta se reencuentra con el gol en el Athletic Club

"Parece que a los delanteros se les juzga mucho en función de si aciertan las ocasiones o si las fallan. Realmente la clave está en si las tienen o no las tienen, porque fallarlas, los que más ocasiones fallan siempre son los delanteros. Entonces, a mí que falle ocasiones Guruzeta me encanta, porque significa que está cerca del gol. El problema es cuando Guruzeta o Iñaki Williams, o el que sea, no tiene ni una ocasión en un partido; eso sí que me preocupa, porque entonces es que falta algo, pero cuando las fallan es que están muy cerca del gol. Sí, es verdad, ha tenido dos situaciones que ha parado muy bien Herrera, pero la tercera ha sido el gol".

Estado de ánimo de cara a la Supercopa de España

"Hombre, pues vuelvo a decir: el empate, cuando vas por detrás, siempre te sabe mejor que si vas por delante y te empatan. Entonces, bueno, vamos a ver; vamos a jugar una Supercopa, una semifinal, nada está escrito y, evidentemente, ya sabemos que no somos los favoritos para ganar la Supercopa ni para esta semifinal, porque ahí jugamos contra equipos potentes, pero hay que jugarlo y todo está abierto. Vamos a intentar explotar nuestras posibilidades en la medida que podamos."