La segunda peor primera vuelta de Ernesto Valverde en el Athletic: "Hemos tenido condicionantes"

El técnicod el Athletic reconoce que la primera mitad de LaLiga no ha sido buena, aunque mira con optimismo a la segunda: "Hay que trabajarlo y mejorarlo, tenemos la segunda vuelta para poder hacerlo"

No estaba especialmente satisfecho Ernesto Valverde tras el empate cosechado ante Osasuna en El Sadar, donde el el Athletic Club ha completado la segunda peor puntuación en una primera vuelta con el 'Txingurri' en el banquillo rojiblanco. "No es un balance que nos satisfaga porque creo que tenemos menos puntos de los que nos gustaría, es la realidad. Nos gustaría tener más puntos y ahora esto nos obliga a que, en la segunda vuelta, evidentemente, si tus números no son buenos en la primera vuelta, pues tienes que intentar mejorarlos en la segunda", reconocía en rueda de prensa.

Pese a todo, Valverde no quiso poner la excusa de las lesiones. "Es verdad que hemos tenido condicionantes, pero eso siempre pasa y pasa a todos los equipos porque a todos se nos lesionan jugadores, si no es en la delantera es en la defensa, si no tienes otra competición. Son cuestiones que a veces justifican algo, pero también es verdad que nosotros no hemos estado tan bien como nos hubiese gustado porque no hemos conseguido más puntos. Es cierto que generamos situaciones cerca del área del rival y ese acierto nos está faltando un poco, pero también es una cuestión que hay que trabajarlo y hay que mejorarlo. Tenemos una segunda vuelta para poder hacerlo", zanjaba.

Tan sólo 24 puntos en 19 partidos

Los 24 puntos conseguidos por el Athletic Club al final de la primera vuelta, doce menos que la pasada temporada, suponen la segunda peor puntuación del equipo rojiblanco de las diez temporadas de Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés. El peor balance del conjunto bilbaíno en la 'era Valverde', repartida en tres etapas, fueron los 19 puntos que sumó en el ecuador de la campaña 2024-15, en la que, como en la actual, el Athletic disputó también la Liga de Campeones.

En la segunda vuelta, sin embargo, el equipo rojiblanco completó un balance de 36 puntos que son el mejor registro en ese tramo del campeonato de la serie histórica del Athletic en esas tres fases del técnico de Viandar de la Vera (2003-2005, 2013-2017 y 2022-2026). Respecto al curso 2024-25, el conjunto bilbaíno ha empeorado notablemente sus cifras reduciendo en un tercio su botín de puntos.

Hace un año el Athletic tenía un balance al ecuador del torneo de 10 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas, con 29 goles a favor y 17 en contra, que doce meses más tarde es de 7 triunfos, 3 empates y 8 derrotas, dos más que en toda la campaña anterior. Respecto al balance de goles el equipo de Valverde ha bajado su cifra de 29 a 17 tantos a favor y ha incrementado de 17 a 22 el de los encajados.

A nivel individual los cinco principales futbolistas de ataque del Athletic -Sancet (7), Guruzeta (5), Iñaki Williams (4), Berenguer (4) y Nico Williams (1)- sumaban 21 goles a mitad de la temporada 2024-25.

Una cantidad que, a pesar de la mejoría de Nico (3), ha quedado reducida este año a 9 por la pobre aportación goleadora de Sancet (1), Guruzeta (2), Berenguer (2) e Iñaki (1). El pequeño de los Williams y Robert Navarro, autor también de tres goles, han sido los más acertados de cara a la portería rival en la primera vuelta.

Puntuación del Athletic en la primera vuelta con Ernesto Valverde en el banquillo:

Temporada 1ª vuelta 2ª vuelta Final

2003-04: 26+30=56 (5º)

2004-05: 26+25=51 (9º)

2013-14: 36+34=70 (4º)

2014-15: 19+36=55 (7º)

2015-16: 28+34=62 (5º)

2016-17: 29+34=63 (7º)

2022-23: 26+25=51 (8º)

2023-24: 38+30=68 (5º)

2024-25: 36+34=70 (4º)

2025-26: 24+¿? ¿?