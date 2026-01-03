Osasuna - Athletic Club, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque correspondiente a la jornada 18 entre el Athletic Club y Osasuna en El Sadar

¡Buenas tardes y bienvenidos a Pamplona! En la tarde de hoy les narraremos todo lo que acontezca el duelo entre Osasuna y Athletic Club en la jornada 18 de LaLiga ¡Arrancamos con la previa!

Osasuna y Athletic Club miden sus fuerzas en El Sadar tras el parón de Navidad. Los locales, a 5 puntos de los rojiblancos, buscan mantener su buena dinámica de resultados con la que cerró el 2025, acercándose aún más a un equipo de Valverde que sigue de capa caída. 'Año nuevo, vida nueva' es el lema del Athletic Club para un 2026 que pinta duro con la continuidad en el aire en la Champions League. Las bajas asolan el cuadro bilbaíno que vuelve a apoyarse en el talento de Nico Williams, solapado en este curso por la pubalgia, para volver a brillar lejos, aunque no mucho, de San Mamés.

Osasuna, en racha a por la primer victoria del año

Alessio Lisci ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido contra el Athletic Club con optimismo y confianza. Ha asegurado que el parón liguero "siempre sienta bien a nivel mental" y que el equipo llega recuperado y con muchas ganas tras acabar el año con una buena racha: "Cuando enlazas 3, 4, 5, 6 partidos sin ganar, entran dudas a todo el mundo. Y ahora, con la racha final que hemos tenido en diciembre, te sientes súper fuerte". El choque cobra aún más relevancia si se atiende a la situación del rival. El Athletic Club llega a El Sadar con cinco puntos más que Osasuna, una diferencia que subraya la importancia de los tres en juego. Reducir esa distancia supondría un impulso anímico y clasificatorio de primer nivel para los locales.

Las bajas condenan al Athletic

En el caso del Athletic es octavo, a cinco puntos de Europa y más lejos los puestos Champions en los que acabó la temporada pasada, que le quedan a 13, que del descenso, que tiene a ocho, por lo que corre el riesgo de acabar la primera vuelta en Pamplona más preocupado con no caer más en la tabla, en la que tiene varios equipos pueden cazarle de perder en la capital navarra, que de asaltar la zona alta en la que acostumbra a estar con Ernesto Valverde. Para intentar cambiar su dinámica, no obstante, el conjunto rojiblanco, sigue diezmado por las bajas. Las más importantes las de Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, indiscutibles en el flanco izquierdo defensivo y a quienes el técnico dio como ausencias seguras mañana a la espera de si superan sus respectivas lesiones musculares para viajar el lunes a la Supercopa de España.