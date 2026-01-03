Alineaciones Osasuna - Athletic Club: Alineación posible de Osasuna y Athletic en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Osasuna y Athletic Club miden sus fuerzas en la jornada 18 de LaLiga con la novedad de Javi galán en el cuadro rojillo y las bajas en defensa del cuadro de Ernesto Valverde

El Athletic Club pretende salir de la crisis de resultados que atraviesa en su visita a Osasuna, marcada por la vuelta de Areso a El Sadar. El conjunto rojillo, en las últimas jornadas, ha cogido impulso, mientras que los leones se 'quedan con hambre' y sigue cayendo en la clasificación.

Osasuna, en racha y con Javi Galán como novedad

El conjunto rojillo busca la que sería su tercera victoria consecutiva del curso en Pamplona, después de haber superado a Levante y Alavés. Un nuevo triunfo permitiría a los navarros alcanzar los 21 puntos en la clasificación, una cifra que daría a Lisci la tranquilidad necesaria para encarar el mes de enero con mayor margen y confianza sobre el trabajo ya realizado. El choque cobra aún más relevancia si se atiende a la situación del rival. El Athletic Club llega a El Sadar con cinco puntos más que Osasuna, una diferencia que subraya la importancia de los tres en juego. Reducir esa distancia supondría un impulso anímico y clasificatorio de primer nivel para los locales.

Lisci apunta a presentar un once de gala, consciente de la exigencia del partido y del nivel del oponente. La intensidad, el orden táctico y el apoyo de la grada volverán a ser claves para que Osasuna pueda tratar de tú a tú a un Athletic siempre incómodo y competitivo. Una de las grandes novedades podría estar en el lateral, con la más que posible entrada de Javi Galán en el once inicial. El primer fichaje de invierno del club tendría que debutar directamente en una cita de máxima dificultad, ocupando el lugar de Bretones, baja por acumulación de tarjetas amarillas.

El Athletic comienza el año plagado de bajas

En el caso del Athletic es octavo, a cinco puntos de Europa y más lejos los puestos Champions en los que acabó la temporada pasada, que le quedan a 13, que del descenso, que tiene a ocho, por lo que corre el riesgo de acabar la primera vuelta en Pamplona más preocupado con no caer más en la tabla, en la que tiene varios equipos pueden cazarle de perder en la capital navarra, que de asaltar la zona alta en la que acostumbra a estar con Ernesto Valverde. Para intentar cambiar su dinámica, no obstante, el conjunto rojiblanco, sigue diezmado por las bajas. Las más importantes las de Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, indiscutibles en el flanco izquierdo defensivo y a quienes el técnico dio como ausencias seguras mañana a la espera de si superan sus respectivas lesiones musculares para viajar el lunes a la Supercopa.

Alineaciones probables

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.