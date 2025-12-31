El Athletic despide el año sin buenas noticias para Valverde, con cinco bajas seguras para visitar a Osasuna

El conjunto rojiblanco completó la última sesión de 2025 con las consabidas ausencias de Yuri y Laporte, amén de los lesionados de larga duración: Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados

Tras el baño de masas vivido en San Mamés este masado martes, con más de 30.00 aficionados en las gradas alentando a los suyos, el Athletic Club ha despedido el año 2025 con un entrenamiento en Lezama enfocado a preparar el partido del sábado en Pamplona frente a Osasuna, el cual contó con las ausencias conocidas de los cinco jugadores lesionados que causarán baja en El Sadar.

Así, Yuri Berchiche y Aymeric Laporte se recuperan de sendas dolencias musculares, mientras que Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados se encentran en pleno proceso de rehabilitación de operaciones de rodilla. Todos ellos se han ejercitado en el interior de las instalaciones para seguir sus respectivos procesos de recuperación.

La necesidad del Athletic en El Sadar

El resto de la plantilla ha trabajado a las órdenes de Ernesto Valverde en el campo principal en la tercera de las cinco sesiones con las que el Athletic preparará su último partido de la primera vuelta liguera, al que llega necesitado después de dos dolorosas derrotas frente a Celta de Vigo y Espanyol que le han alejado de su objetivo europeo. Los rojiblancos se encuentran a cinco puntos de la sexta plaza que ocupa actualmente el Real Betis, quedando el Espanyol ya a diez. Pero además ha disputado un partido más que sus rivales en esta pelea, incluido un Celta con el que se encuentra igualado a pintos.

El plan de trabajo del Athletic

El jueves, festividad de Año Nuevo, los futbolistas del cuadro bilbaíno están citados de nuevo en Lezama a las 12.00 horas y el viernes a las 11.00 llevarán a cabo el último entrenamiento antes de enfrentarse el sábado al equipo navarro (16:15). Un duelo de rivalidad regional que siempre se presume intenso y que en este caso adquiere más importancia si cabe por las urgencias de ambos equipos, pues los rojillos también necesitan de forma imperiosa la victoria para no meterse en serios problemas. No en vano, solo están a tres puntos de los puestos de descenso.

Sin respiro, la Supercopa de España

Tras este encuentro el Athletic no descansará ya que volverá a entrenar el domingo (11.00) y el lunes (10.00), día en el que viajará a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España en la que jugará la primera semifinal contra el FC Barcelona el miércoles en Yeda (20.00). Al respecto, Iñaki Williams se ha mostrado especialmente crítico por tener que disputar una competición oficial lejos de suelo español, llegando a asegurar que es "una mierda", si bien desde el club bilbaíno no se han pronunciado oficialmente al respecto.