La sanción de Abel Bretones abre la puerta al debut de Javi Galán contra el Athletic Club

El reciente fichaje del conjunto de Alessio Lisci podría ser titular el sábado ante el equipo de Ernesto Valverde ya que el defensa de 25 años, teórico titular, recibió una amarilla ante el Alavés y deberá cumplir castigo por acumulación de tarjetas

Javi Galán ya es uno más en Osasuna. El jugador de 31 años ya se ha ejercitado y completados entrenamientos dirigidos por Alessio Lisci, con le objetivo de empezar de la mejor manera el año en El Sadar en el encuentro contra el Athletic Club. Además, el exfutbolista del Atlético de Madrid, que fue presentado en el día de ayer junto a Braulio Vázquez, director deportivo del club, podría empezar de inicio frente a los de Ernesto Valverde, ya que Abel Bretones, teórico titular hasta el momento, debe cumplir sanción al ver la quinta amarilla en la última jornada.

Javi Galán, a la espera de poder estrenarse con Osasuna

Por un lado, Javi Galán fue muy claro durante su presentación como nuevo jugador de Osasuna, consciente de la competencia que hay en la defensa del conjunto de Alessio Lisci: "Hay competencia en todos los puestos. Vengo a sumar en lo que necesiten y puedo jugar en línea de cinco y de cuatro defensas. Me adapto mucho al juego del equipo. Físicamente estoy al 100 por 100. Llevo muchos años cambiando entre línea de 4 y 5, así que me puedo adaptar perfectamente a las dos". Sin embargo, el escenario empieza a ser claro de cara al partido frente al Athletic Club de este sábado en El Sadar, ya que Abel Bretones, el futbolista que venía siendo el titular en el lateral izquierdo, vio la quinta amarilla en el último duelo de LaLiga EA Sports, ante el Alavés, por lo que es baja confirmada para este fin de semana. Esto abre la puerta al ex del Atlético de Madrid, que podría debutar en la misma semana en la que ha llegado y comenzado a entrenar con el resto de sus compañeros.

Además, la prueba será de alto calibre para Osasuna y el propio Javi Galán, ya que el Athletic Club es el equipo que llegará a El Sadar. No obstante, los de Ernesto Valverde vienen de caer derrotados ante el Celta de Vigo y Espanyol, por lo que intentarán empezar el año 2026 llevándose los tres puntos para no desengancharse de la zona de Europa, ya que actualmente están situados en la octava posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 23 puntos. Por otro lado, todo apunta a que Laporte, Yuri y Sannadi no podrán estar presentes en el duelo de la jornada 18 del campeonato doméstico.

Alessio Lisci, a confirmar las buenas sensaciones que dejó diciembre

Osasuna llega al encuentro ante el Athletic Club tras un mes de diciembre en el que los de Alessio Lisci firmaron cuatro victorias y una derrota en los cinco partidos disputados. Tan solo el 'pinchazo' frente al Barcelona en el Spotify Camp Nou resalta como nota negativa en el conjunto navarro. Por otro lado, se llevaron los tres puntos frente al Levante, además de la victoria por 3-0 al Alavés en El Sadar. Por último, el equipo rojillo avanzó de ronda en Copa del Rey tras vencer al Ebro y Huesca, ganándose una plaza en octavos de final.