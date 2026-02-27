Osasuna, todo por sus socios, tras lo ocurrido con el Real Madrid

El club navarro ha decidido personarse en la causa judicial que se abrirá tras los incidentes ocurridos en El Sadar una vez finalizó el encuentro ante los blancos

El Club Atlético Osasuna ha tomado la decisión de personarse en la causa judicial que se abrirá a raíz de los incidentes ocurridos en el estadio de El Sadar al término del encuentro ante el Real Madrid el pasado sábado.

La entidad considera que personarse en la causa es la única forma de garantizar la defensa de los derechos de sus socios y socias. El club subraya que no ampara ningún insulto, agresión o comportamiento violento y que actuará con contundencia ante este tipo de actitudes, pero igualmente actuará en defensa de los derechos de sus socios y aficionados si es que en algún momento se han podido vulnerar.

En este sentido, la entidad, dentro de la investigación interna que está llevando a cabo, ha solicitado el visionado de las cámaras instaladas en el estadio de El Sadar, ya que considera que son fundamentales para reconstruir adecuadamente los hechos y determinar si existen o no responsabilidades.

Osasuna solo dispone de imágenes de cámaras de vigilancia de las instalaciones, pero no tiene acceso a aquellas cámaras instaladas en pasillos, vomitorios o en la propia grada, que son responsabilidad de Policía Nacional.

El club ha visto denegada de momento su solicitud de acceder a esas imágenes, por lo que solicitará ser parte del proceso judicial como acusación particular en defensa de sus derechos y los de sus socios.

El colectivo de aficionados de Osasuna Sadar Bizirik hace una petición

El colectivo de aficionados de Osasuna Sadar Bizirik ha pedido que se retire a la Policía Nacional del estadio El Sadar durante los partidos de liga, tras las cargas policiales que se produjeron al término del encuentro contra el Real Madrid que, según afirmó, produjeron una treintena de heridos.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en la Plaza del Castillo de Pamplona, los portavoces de ese colectivo Iraria Lizarraga y Miguel Azcona, leyeron un comunicado, en castellano y euskera, en el que se destaca que no fue "un hecho aislado", ya que "la afición de Osasuna ha sido históricamente reprimida en muchos campos por parte de la Policía Nacional y en El Sadar también".

Lo que debería haber sido una celebración por la victoria de Osasuna ante el Real Madrid, señalaron, se convirtió "en un ataque sin precedentes dentro del estadio, por parte de quien en teoría está para velar por nuestra seguridad".

El lanzamiento de "una pequeña botella de plástico vacía sin afección al transcurso del partido", afirmaron, "no puede convertirse en una auténtica cacería contra la afición de Osasuna. Desde la perspectiva en materia de seguridad se trata de una gestión lamentable y que debe tener consecuencias".

En ese sentido, indicaron que la actuación de la Policía Nacional y algunos miembros de la seguridad privada dejó 30 personas heridas, en algunos casos por golpes en la cabeza, y "familias enteras presas del pánico ante las acometidas de la policía", así como una persona en silla de ruedas y otra con muletas que "fueron arrolladas directamente por la policía en estas cargas".

El colectivo subrayó que fue "una actuación policial fuera de toda lógica en un espacio reducido y repleto de gente". Tras calificar como "un insulto" las declaraciones de la Delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y los comunicados de los sindicatos policiales calificando las cargas de la Policía como "adecuadas y proporcionadas", propuso la retirada de la Policía Nacional de El Sadar y que esta medida se mantenga en el futuro "si se repiten patrones militarizados y se coarta la libertad de expresión".

De cara al siguiente partido de Osasuna en El Sadar, el colectivo pidió que se impida por parte del club la entrada al estadio de "los agentes policiales y de seguridad directamente implicados en las agresiones del sábado pasado". Preguntados por la posibilidad de que la Policía Foral se encargue de la seguridad en el estadio, Azcona declaró que si este cuerpo "va a arremeter con la misma violencia y crudeza, tampoco es la solución".