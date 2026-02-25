Osasuna decide investigar lo ocurrido en El Sadar contra el Real Madrid

La entidad navarra está preocupada con la imagen que ofreció el fondo sur y las escenas de pánico que vivieron muchos aficionados rojillos

El Club Atlético Osasuna ha decidido la creación de una comisión que será la encargada de llevar a cabo la investigación anunciada el pasado sábado tras los incidentes posteriores al encuentro ante el Real Madrid "con la mayor independencia y garantías posibles", abriendo la posibilidad de un cambio en cuanto quien debe "liderar" la seguridad del estadio. Esta tarde se ha producido una reunión, con carácter extraordinario, de la Junta Directiva del Club Atlético Osasuna para abordar los incidentes ocurridos al término del encuentro ante el Real Madrid.

En primer lugar, la Junta Directiva "desea mostrar su honda preocupación por las violentas imágenes que se produjeron tras el encuentro en el fondo sur de El Sadar y las escenas de pánico que tuvieron que vivir muchos aficionados que en ese momento desalojaban pacíficamente el estadio celebrando el triunfo de su equipo".

Asimismo, la Junta Directiva desea poner en valor el comportamiento cívico de la "gran mayoría de los espectadores que asistieron al encuentro del pasado sábado en el estadio de El Sadar" y rechaza "la criminalización que se está llevando a cabo por parte de algunos sectores".

En la reunión de esta tarde se ha decidido la creación de una comisión que será la encargada de llevar a cabo la investigación anunciada el pasado sábado con la mayor independencia y garantías posibles. Dicha comisión estará formada por Mikel Vivanco (Departamento de Operaciones y Atención al Socio y Peñas), Endika Rodríguez (Órgano para la Defensa del Socio) y Celso Galar (Órgano Disciplinario).

Ellos serán los encargados de analizar los testimonios recogidos, tomar declaración a testigos e implicados y recabar la información necesaria para poder determinar con la mayor exactitud e independencia posible qué ocurrió al término del encuentro y, en caso de que sea necesario, determinar las responsabilidades que se deriven o dar inicio a las acciones legales pertinentes.

"El club facilitará su labor y colaborará para que los socios y aficionados puedan conocer con la mayor transparencia cómo se desencadenaron los hechos y qué actuación tuvieron todas las partes implicadas. Asimismo, la comisión tendrá la capacidad de proponer las medidas que estime oportunas para que situaciones como las vividas el sábado no se repitan”, ha continuado.

Asimismo, la directiva agradece y comparte plenamente las palabras que esta mañana ha pronunciado al respecto el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, tanto en la calificación de los hechos como en las posibles soluciones. En ese sentido, la Junta Directiva solicitará, en cuanto sea posible, una reunión al Ejecutivo foral para abordar de forma conjunta el debate sobre quién debe liderar la seguridad en los eventos que se disputen en el estadio de El Sadar.

La actualidad de Osasuna para medirse al Valencia

Osasuna sigue sumando sesiones de trabajo con vistas al choque del domingo en Valencia, correspondiente a la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), en el que los navarros confían en continuar con la brillante racha de resultados certificada con la victoria ante el Real Madrid del pasado sábado (2-1). La primera plantilla volvió este miércoles a los entrenamientos matinales, tras la sesión de ayer por la tarde. La plantilla se entrenó con ejercicios de activación, conservación, acciones defensivas, ataque-defensa y fútbol reducido.Todos los que jugaron ante los merengues están disponibles, lo que invita al optimismo y a repetir el mismo once del 2-1 ante los de Álvaro Arbeloa. En total, ya son seis las jornadas seguidas puntuando (cuatro victorias y dos empates).

prosiguió con la recuperación de su lesión de rodilla, mientras que Boyomo hizo parte del entrenamiento con el grupo dentro de su plan de recuperación de la lesión sufrida ante el Celta. Participaron en la sesión los jugadores del filial Stamatakis y Carlos Lumbreras.El equipo se entrenará mañana a puerta cerrada en El Sadar, mientras que el viernes volverá a ejercitarse a puerta abierta en Tajonar, a partir de las 11.20 horas, y ultimará la preparación del encuentro frente al conjunto che el sábado con una sesión a puerta abierta en Tajonar.