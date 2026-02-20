Lisci, entrenador de Osasuna: "Estoy muy ilusionado con eso"

El técnico rojillo espera que El Sadar sea una caldera y que les ayude a protagonizar la sorpresa de la jornada frente al Real Madrid

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, es consciente, según ha explicado en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Real Madrid, que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al conjunto blanco "siempre es increíble".

"Estoy ilusionado con eso", ha apuntado, porque, ya de normal le "encanta" jugar en casa, "la afición es increíble sea la hora que sea y el rival que sea" y "me han dicho que con el Real Madrid es mejor". Se espera "el nivel alto de siempre", un entrenador que "flipa" con el ambiente de El Sadar.

Lisci no quiere que su equipo caiga en el "error" de ver una "clasificación tranquila" y considera el partido de este sábado "una final", en la que no es necesario motivar al jugador. "Es un partido más de calmar porque la motivación te viene natural. Cuando entras (en El Sadar) ellos te llevan en volandas. Va a ser difícil controlarse si la afición te está empujando", ha dicho, aunque tiene claro que "para poder ganar necesitas el plus de la afición".

Osasuna, en buena dinámica y con todos disponibles, menos Boyomo

El técnico italiano ha afirmado que su equipo "está bien" y que llega tras cinco jornadas sin perder, aunque en el partido en Elche "no mereciera" el punto logrado. No considera que sea "inercia" porque el equipo "está haciendo cosas bien" y buenos partidos en los que logra más ocasiones de gol, a cambio de que le generen más en defensa también.

Lisci podrá contar con todos sus jugadores menos el defensa Enzo Boyomo, que no se ha recuperado a tiempo de su lesión para este partido. Víctor Muñoz, Rubén García e Iñigo Arguibide han sufrido sobrecargas esta semana, según ha apuntado, pero está "todo controlado" y han entrado en la lista tras algunos entrenamientos "arreglando cargas".

"Nos mola jugar contra los mejores"

El técnico rojillo ha asegurado que al equipo le "mola" jugar "contra los mejores" y el Real Madrid, líder de la competición, "es de los mejores del mundo". "Parece que están mal y se han puesto líderes", ha afirmado.

Sobre los aspectos del encuentro, a Lisci le preocupa "transitar bien". "Tenemos que llevar bien todas las fases del juego, los reinicios rápidos de ellos. Estar muy vivos y estar cerca de la perfección".

"Tienen un equipo más compacto que compite bien en todos los aspectos del partido. Han recuperado eso y está cómodo siempre. Los ves y han vuelto a tener tranquilidad", ha dicho sobre el Real Madrid.

Preguntado por la situación en la que llega el Real Madrid tras el incidente que provocó la activación del protocolo antirracista en Champions, ha dejado claro que Osasuna tiene que hacer "su partido" y demostrar, como "a lo largo de la temporada" que tiene la "cabeza fría" durante todo el encuentro.

Sobre los puntos fuertes de cada equipo, ha puesto en valor la fortaleza de su equipo a balón parado y ha señalado que han "analizado" los penaltis señalados al Real Madrid durante la temporada "porque hemos recibido muchos y hay que arreglarlo y porque la mayoría son. Hay que evitar esas situaciones, ser inteligentes".