Parte médico de Huijsen: lesión y tiempo de baja

El central del Real Madrid, que está siendo uno de los fijos con Arbeloa desde su llegada, ha dicho basta y ha sufrido una lesión muscular que le hará perderse, de momento, el encuentro de mañana frente a Osasuna en El Sadar

Huijsen ha caído de pie en el Real Madrid. El defensa de 20 años se hizo con el puesto de titular con la llegada de Xabi Alonso y su rol no ha cambiado con Arbeloa. Esto le ha hecho ser uno de los intocables en el once inicial. Sin embargo, la carga de partidos le ha pasado factura, provocándole una lesión que le impedirá estar apartado del terreno de juego durante los próximos días. De esta manera, tras el comunicado oficial del club confirmando el problema muscular, todo apunta a que Rüdiger y Asencio serán la pareja de centrales en El Sadar ante Osasuna.

Arbeloa, a la espera de Militao

Arbeloa ha valorado, en la rueda de prensa previa al encuentro contra Osasuna, la situación en la defensa, antes de confirmarse la lesión de Huijsen: "Afortunadamente tenemos cinco grandes centrales y ojalá recuperemos pronto a Militao. Muy contento de tener a todos sanos. Vamos a ver cómo llegan para el entrenamiento de hoy. Vamos a hacer el último entrenamiento antes de mañana y decidiremos un poco de cara al partido. Pero es importante ir recuperando efectivos, contar con todos los jugadores. Para mí siempre me da más posibilidades, más variantes. Van a venir muchos partidos y, evidentemente, el control de carga siempre es importante. Pero lo más importante para mí ahora mismo es luchar por los tres puntos de mañana". No obstante, el técnico del Real Madrid ha vuelto a recibir una mala noticia con el problema muscular de Huijsen, que le obligará a usar a otros de sus efectivos en defensa, como Rüdiger, Asencio o incluso Alaba, que tuvo 30 minutos en la goleada a la Real Sociedad en el Bernabéu.

En este sentido, el Real Madrid ha informado de la lesión de Huijsen poco después de la rueda de prensa de Arbeloa en Valdebebas: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dean Huijsen por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha. Pendiente de evolución". Por ello, Fabrizio Romano, el periodista especializado en el mercado de fichajes, ha apuntado que el central estará entre cinco y siete días de baja. De esta manera, se mantiene como una de las principales incógnitas para recibir al Benfica el próximo miércoles en el Bernabéu, en el encuentro de vuelta de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League.

La lesión de Huijsen abre la puerta a Asencio y Alaba

Con la titularidad prácticamente asegurada de Rüdiger, Asencio y Alaba se disputarán un puesto en el once inicial para visitar a Osasuna. Todo apunta que el español podría ser el elegido por Arbeloa, que es el que viene acompañando a Huijsen en los últimos partidos, tanto de LaLiga EA Sports como UEFA Champions League. Por otro lado, el técnico del Real Madrid podría seguir apostando por Trent y Carreras en los laterales, a la espera del paso adelante que pueda dar Carvajal y si tiene la oportunidad de ser titular en uno de los próximos choques del conjunto blanco. En cualquier caso, queda pendiente la evolución de Huijsen para saber si estará disponible ante el Benfica o para recibir al Getafe el próximo lunes 2 de marzo en el Bernabéu.