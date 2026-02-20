Keylor Navas confiesa el motivo de su salida del Real Madrid: "Debido a eso adopté la decisión de irme"

El exportero del conjunto blanco, que defiende actualmente los colores del Pumas de México, ha recordado su paso por la LaLiga EA Sports, pasando por la entidad merengue y el Levante, donde ha hablado de nombres como el de Iker Casillas o Thibaut Courtois

Keylor Navas hizo historia en el Real Madrid. El portero de Costa Rica fue uno de los protagonistas de las tres Champions League que logró el conjunto blanco, dirigido por Zidane en aquella etapa desde 2016 hasta 2018. Tras ello, el meta de 39 ha pasado por equipos como el PSG, Nottingham Forest, Newells y Pumas, donde tiene contrato hasta junio de 2026. De esta manera, el ex del conjunto blanco ha querido repasar los recuerdos de su paso por el club merengue y los distintos éxitos que logró, donde tuvo a compañeros como Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric o Cristiano Ronaldo, entre otros.

Keylor Navas y su primer día en el Real Madrid

De esta manera, Keylor Navas se ha abierto, en una entrevista al Diario AS, donde ha repasado su comienzo en el Real Madrid: "Tengo una foto guardada del primer día en la Ciudad Deportiva. Llegué muy temprano, me cambié, fui a hablar con Ancelotti y me hice una foto en el ascensor al verme en el espejo con la ropa del Madrid. Inmediatamente se la envié a mi esposa. Cuando después conocí a todos los compañeros fue muy lindo porque me acogieron con humildad y arropándome. Era un gran grupo a nivel humano". Por otra parte, el portero de Costa Rica cuenta cómo vivió la competencia con Iker Casillas: "Yo veía a Iker desde que era pequeño y lo admiraba y respetaba muchísimo, pero por encima de eso estaba un sueño que yo quería cumplir. Para mí era un privilegio estar a su lado, pero mis ganas y esfuerzo eran los máximos para aprender de él y de Diego López con el fin de mejorar y escribir mi propia historia en el fútbol".

Además, Keylor Navas habló sobre el hecho de ganar tres Champions consecutivas: "No sé si volverá a ocurrir algo así, pero al margen del gran éxito deportivo mantener un grupo de tanta calidad tan unido durante tantos años será muy difícil que se repita. Ahora hay muchos cambios continuamente en las entidades y nuestra fuerte unión fue importante para conseguir aquellos logros". El exportero del Real Madrid también se expresó por la polémica con Vinicius y el presunto insulto racista de Prestianni el pasado miércoles: "Es muy triste porque algo así no debería ocurrir con ninguna persona en el mundo. Cuando le sucede a alguien que conoces, como es el caso de Vini, te sientes identificado en el sentimiento y el dolor que pueda estar pasando en ese momento. Ojalá que todos los que podamos hacer algo lo intentemos para que ese desprecio y esos comentarios no tengan cabida, ni con Vini ni con nadie".

Keylor Navas elige el título más especial de su carrera hasta la fecha

Por otro lado, Keylor Navas no tuvo dudas en su elección del título más especial de su carrera: "Mi primera Champions, la de 2016. Es con lo que soñé siempre. Fue una meta conseguida y un sueño cumplido. En aquel momento no sabía si iba a volver a tener una ocasión así y la disfruté muchísimo. Además, fue contra un adversario como el Atlético, con el que hay mucha rivalidad y fue muy especial".

Por último, Keylor Navas valoró la dura rivalidad que tuvo con Courtois, lo que hizo tomar la decisión de abandonar el Real Madrid: "Nunca me han asustado los retos y he intentado luchar y aprender de cada situación. Él fue contratado para ser titular, la decisión ya venía tomada, y yo sabía que tenía que estar preparado para ganarme el puesto. Debido a eso adopté la decisión de irme del Madrid para poder jugar". En este sentido, el actual portero de Pumas fue preguntado si el belga es el mejor portero de la historia: "Remontándome a mi infancia, Casillas y Buffon eran los mejores. Neuer también era muy bueno. Ahora el nivel ha subido muchísimo y Courtois es de los más completos que hay, es obvio".